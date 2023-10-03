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Galatasaray'da Okan Buruk'un sürpriz Manchester United planı! Zafer stratejisi şaşırtacak... Daha önce devirmişti...

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#Galatasaray#Manchester United#İcardi
Galatasarayda Okan Burukun sürpriz Manchester United planı Zafer stratejisi şaşırtacak... Daha önce devirmişti...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 09:09

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında Manchester United ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Başakşehir döneminde devirmeyi başardığı Manchester United'a karşı planını hazırlamış durumda.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçını bekliyor. Sarı-Kırmızılılar'da hedef Old Trafford'da Manchester United'a karşı iyi bir sonuç elde edebilmek.

SON PROVA FLORYA'DAYDI

Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam oynanacak olan Manchester United deplasmanı öncesi Galatasaray son çalışmasını dün öğle saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptı. Sarı-Kırmızılı ekip akşama doğru da İngiltere’ye geçti ve Manchester’da kampa girdi.

ZIYECH GÖTÜRÜLMEDİ

Galatasaray’da hafif sakatlığı bulunan Hakim Ziyech, Manchester United kafilesine dahil edilmedi.

Galatasaray'ın İngiltere kafilesinde şu isimler yer aldı:

Kale: Muslera, Günay.

Defans: Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Nelsson, Kaan.

Orta saha: Torreira, Oliveira, Ndombele, Kerem D., Barış, Kerem, Tete, Zaha.

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Forvet: Icardi, Bakambu, Mertens.

ICARDI DESTAN YAZMAYA HAZIR

Fanatik'in haberine göre; Old Trafford’da şüphesiz Galatasaray’ın en büyük kozu Mauro Icardi olacak. Hem Sarı-Kırmızılı forma altındaki performansı hem de Avrupa kupalarındaki performansı, Arjantinli yıldızı İngiliz devi karşısında tam anlamıyla bir tehdit haline getirmiş durumda. Ada basınına göre Icardi ve Zaha, United’ı bir hayli zorlayacak özelliklere sahip. Galatasaray’ın son çalışmasında da Okan Buruk’un bu ikiliyi skora daha da yaklaştırmak adına çalışmalar yaptığı öğrenildi.

BURUK'UN ZAFER PLANI

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un zafer planı belli oldu. Daha önce Başakşehir’in teknik direktörü olarak Şampiyonlar Ligi grubunda Manchester United karşısında 2-1’lik galibiyet elde eden başarılı çalıştırıcı, bu kez de Galatasaray’ın hocası olarak Old Trafford’da tarih yazmaya kararlı.

Zafer planını hazırlayan Buruk, ileri uçta Icardi, Zaha, Kerem ve Tete dörtlüsüyle skor üretmeye çalışacak. Orta sahanın merkezinde ise bir sürpriz planı var. Torreira’nın yanında son haftaların formda isimlerinden Kaan Ayhan’ın yer alması bekleniyor. Beklerde yine Angelino ve Boey görev yapacak. Stoperde de müthiş bir çıkış yakalayan Davinson Sanchez’in, Abdülkerim’in partneri olacağı tahmin ediliyor. Kale ise yine Muslera’ya emanet.

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#Galatasaray#Manchester United#İcardi

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