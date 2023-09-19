Süper Lig'de 2023-2024 Edin Dzeko - Mauro Icardi sezonu!

Haberin Devamı

Süper Lig’de sezonun en yüksek maaşlarını alan futbolcular olarak Mauro İcardi ve Edin Dzeko öne çıkarken 2 süper yıldız da ortaya koydukları performansla hem Süper Lig’e damga vurdular hem de kulüplerinden aldıkları paraları hak ettiklerini ortaya koydular. Galatasaray’ın 10 milyon Euro’ya bonservisini alıp senelik 6 milyon Euro maaş verdiği İcardi geride kalan 4 haftada tam 5 kez ağları havalandırıp gol krallığı yarışında zirveye yerleşmeyi başardı.

EDİN DZEKO SEZONU DUBLE İLE AÇTI SONRASINDA DA HIZ KESMEDİ

Fenerbahçe’nin bonservis ödemeden kadrosuna kattığı ve 4.2 milyon Euro’dan 2 yıllık sözleşme imzaladığı Edin Dzeko da Süper Lig’de çıktığı 4 maçta da skora katkı sağlamayı başardı. Bosnalı yıldız; sezonu Gaziantep karşısında duble ile açıp Samsun’a da golünü atarken Ankaragücü deplasmanında sessiz kalsa da galibiyeti getiren asisti yapan isimdi. Önceki gün Antalya karşısında da önce takımının beraberlik golünü atan Dzeko, İrfan Can’a da asist yaptı. 37 yaşındaki yıldız 4 gol, 2 asistle şimdiden 6 gole direkt katkı vermeyi başardı.

Haberin Devamı

İKİ YILDIZIN TOPLAMDA ATTIĞI 9 GOL SÜPER LİG’DE 17 TAKIMA BEDEL

Mauro İcardi, Süper Lig’de geride kalan periyotta 8 takımdan daha fazla gol atmayı başardı. Arjantinli yıldız gibi 5 gole ulaşabilen de 2 takım bulunuyor.

Edin Dzeko da attığı gollerle 4 kulübü geride bırakmayı başardı. Yine Bosnalı yıldızın gol sayısına ulaşabilen de sadece 4 takım bulunduğunu hatırlatmakta fayda var. İki oyuncunun toplamını ise aşabilen sadece Trabzonspor (11) oldu. Galatasaray ile Adana Demirspor İcardi+Dzeko kadar yani 9 ol atarken, lider Fenerbahçe ise 8 kez fileleri sarsmayı başardı.

EDIN DZEKO BU SEZON NE YAPTI?

· Maç 4

· İlk 11 4

· Maç başına dakika 85

· Gol 4

· Gol Beklentisi (xG) 3.14

· Gol Sıklığı 85 dakikada bir

· Maç Başına gol 1.0

· Maç Başına Şut 5.8

· Maç Başına İsabetli Şut 2.3

· Kaçan Büyük Şans 5

· Pozisyonu Gole Çevirme 17%

· Ceza Sahası İçinden Gol 4/21

· Kafa Golü 2

· Sol Ayak Golü 1

· Sağ Ayak Golü 1

· Asist 2

· Asist Beklentisi (xA) 0.49

· Topla Buluşma 41.5

· Yaratılan Büyük Şans 3

· Kilit Pas 1.0

· Maç Başına İsabetli Pas 17.8 (74%)

· Kazanılan İkili Mücadele 5.0 (43%)

· Top Kaybı 12.8

· Faul 1.5

· Ofsayt 0.3

Haberin Devamı

MAURO iCARDi BU SEZON NE YAPTI?

· Maç 4

· İlk 11 3

· Maç Başına Dakika 74

· Gol 5

· Gol Beklentisi (xG) 3.00

· Gol Sıklığı 59 dakikada bir

· Maç Başına Gol 1.3

· Maç Başına Şut 3.5

· Maç Başına İsabetli Şut 1.5

· Kaçan Büyük Şans 2

· Pozisyonu Gole Çevirme 36%

· Ceza Sahası İçinden Gol 5/14

· Kafa Golü 2

· Sağ Ayak Golü 3

· Kazanılan Penaltı 1

· Asist Beklentisi (xA) 0.11

· Topla Buluşma 18.8

· Yaratılan Büyük Şans -

· Kilit Pas 0.8

· Maç Başına İsabetli Pas 7.8 (74%)

· Kazanılan İkili Mücadele 2.3 (60%)

· Top Kaybı 4.8

· Faul 0.3

· Ofsayt 0.5