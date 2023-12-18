Süper Lig'de 17. hafta hakemleri açıklandı

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Süper Lig'in 17'nci haftasında oynanacak olan karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde;



Program şöyle;

• İstanbulspor-Trabzonspor: Ali Şansalan

• Kayserispor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük

• Galatasaray-Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu

• Beşiktaş-Alanyaspor: Ümit Öztürk

• Başakşehir-Sivasspor: Mete Kalkavan

• Gaziantep FK-Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

• Antalyaspor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam

• Samsunspor-Konyaspor: Murat Erdoğan

• Rizespor-Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

• Ankaragücü-Hatayspor: Abdulkadir Bitigen