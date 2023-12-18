Süper Lig'de 17. hafta hakemleri açıklandı

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Süper Lig'in 17'nci haftasında oynanacak olan karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde;
Program şöyle;
• İstanbulspor-Trabzonspor: Ali Şansalan
• Kayserispor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük
• Galatasaray-Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
• Beşiktaş-Alanyaspor: Ümit Öztürk
• Başakşehir-Sivasspor: Mete Kalkavan
• Gaziantep FK-Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
• Antalyaspor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam
• Samsunspor-Konyaspor: Murat Erdoğan
• Rizespor-Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
• Ankaragücü-Hatayspor: Abdulkadir Bitigen