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Süper Lig'de 17. hafta hakemleri açıklandı

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray
Süper Ligde 17. hafta hakemleri açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2023 12:09

Süper Lig, erteleme sonrası yeniden start alıyor. Trendyol Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta hakemleri belli oldu.

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Süper Lig'in 17'nci haftasında oynanacak olan karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde;

Program şöyle;

• İstanbulspor-Trabzonspor: Ali Şansalan
• Kayserispor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük
Galatasaray-Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
Beşiktaş-Alanyaspor: Ümit Öztürk
• Başakşehir-Sivasspor: Mete Kalkavan
• Gaziantep FK-Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
• Antalyaspor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam
• Samsunspor-Konyaspor: Murat Erdoğan
• Rizespor-Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
• Ankaragücü-Hatayspor: Abdulkadir Bitigen

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray

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