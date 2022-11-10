Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Süper Lig'de 14. hafta hakemleri açıklandı! Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi...

Güncelleme Tarihi:

#Başakşehir-Galatasaray#Süper Lig#Hakemler
Süper Ligde 14. hafta hakemleri açıklandı Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 13:17

Spor Toto Süper Lig 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haberin Devamı

Yapay Zekayla Geliştirilmiş Dijital Atama yöntemiyle Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belirlendi.

Gözden Kaçmasın

Vitor Pereira çılgına döndü Kırmızı kart sonrası hakeme ağır küfürler... Son maçı olduVitor Pereira çılgına döndü! Kırmızı kart sonrası hakeme ağır küfürler... 'Son maçı oldu'Haberi görüntüle

11 KASIM CUMA

20.00 Alanyaspor - Adana Demirspor: Çağdaş Altay

20.00 Ankaragücü - Trabzonspor: Mete Kalkavan

12 KASIM CUMARTESİ

14.30 Sivasspor - Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Fenerbahçe - Giresunspor: Arda Kardeşler

20.00 Başakşehir - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

13 KASIM PAZAR

14.30 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Mustafa Kürşad Filiz

17.00 Kayserispor - Konyaspor: Kadir Sağlam

17.00 İstanbulspor - Hatayspor: Mert Güzenge

20.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Bahattin Şimşek

Haberle ilgili daha fazlası:
#Başakşehir-Galatasaray#Süper Lig#Hakemler

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım

BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım?

#Anne Olmak
A Milli Basketbol Takımının zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncerden serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

A Milli Basketbol Takımı'nın zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncer'den serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

#A Milli Erkek Basketbol Takımı
Üçlü salgın başladı: Covid, Grip ve RSV Hastalığın yaptığı etki bir ayı geçebiliyor’

Üçlü salgın başladı: Covid, Grip ve RSV! 'Hastalığın yaptığı etki bir ayı geçebiliyor’

#Grip

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım

BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım?

#Anne Olmak
A Milli Basketbol Takımının zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncerden serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

A Milli Basketbol Takımı'nın zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncer'den serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

#A Milli Erkek Basketbol Takımı
Üçlü salgın başladı: Covid, Grip ve RSV Hastalığın yaptığı etki bir ayı geçebiliyor’

Üçlü salgın başladı: Covid, Grip ve RSV! 'Hastalığın yaptığı etki bir ayı geçebiliyor’

#Grip