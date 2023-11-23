×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Galatasaray#Fenerbahçe
Süper Ligde 13. haftanın hakemleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 12:30

Süper Lig'in 13'üncü haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Haberin Devamı

Haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

CUMARTESİ

13.30 İstanbulspor - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
16.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Galatasaray - Alanyaspor: Ali Şansalan

PAZAR

13.30 Kayserispor - Adana Demirspor: Kadir Sağlam
16.00 Samsunspor - Beşiktaş: Abdülkadir Bitigen
16.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Turgut Doman
19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

PAZARTESİ

20.00 Başakşehir FK - Pendikspor: Cihan Aydın
20.00 Sivasspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Galatasaray#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!