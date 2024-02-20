Süper Lig zararda Avrupa şampiyonu! 4 büyükler en kötü 10 takım arasında

Haberin Devamı

UEFA’nın yayımladığı 2023 Yılı Avrupa Kulüp Finansmanı ve Yatırım Raporu’na göre, Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe, finansal performans bakımından Avrupa’nın en kötü 10 kulübü arasında yer aldı. UEFA’ya üye 55 ülkede yapılan araştırmada Süper Lig, net özsermayede en fazla zarar veren kulüp sayısına (18) sahip birinci seviye futbol organizasyonu. 18 kulüp, toplam 814 milyon Euro net özsermaye zararına ulaştı.

BANKA BORÇLARI 1 MİLYAR EURO’YA ULAŞTI

Rapora göre Süper Lig kulüpleri 1 milyar Euro’ya ulaşan brüt banka borcuyla da Avrupa’daki 55 ülkenin ligleri arasında 4. sırada yer aldı. Geçen yıl en fazla net özsermaye zararı açıklayan Türk kulübü, 151 milyon Euro ile Beşiktaş olurken, Trabzonspor 110 milyon Euro, Galatasaray 109 milyon Euro, Fenerbahçe ise 82 milyon Euro zarar açıkladı. 2023’te en fazla zarar eden Avrupa kulüpleri arasında Trabzonspor 53 milyon Euro ile 8., Galatasaray 48 milyon Euro ile 9. sırada yer aldı.

Haberin Devamı

UEFA ‘AVRUPA’DAN MEN EDERİZ’ UYARISI YAPTI

UEFA’dan yapılan uyarıda, takımların gelecekte kulüp lisansı alabilmek için bilançolarını güçlendirmek zorunda olduğu vurgulandı. Rapora bakıldığında kulüpler arasında gelir dağılımı yönünden büyük bir fark olduğu görülüyor. 20 kulüp toplam gelirin %45’ini elde ederken ilk sıradaki Real Madrid, ilk 10 dışındaki takımları neredeyse 2-3’e katlıyor. 2023’te 841 milyon Euro gelir elde eden İspanyol devi, 836 milyon Euro’ya ulaşan Manchester City’yi geçip birinci sıraya yerleşti.

GELİRDE İNGİLTERE PREMİER LİG ZİRVEDE

En fazla gelir elde eden kulüpler sıralamasında Barcelona 815 milyon Euro ile 3. olurken, Paris Saint-Germain 807 milyon Euro ile 4. sırada yer aldı. Avrupa’nın ve aynı zamanda dünyanın en çok gelir elde eden ligleri sıralamasında İngiltere Premier Lig, toplam 6.5 milyar Euro ile zirvede yer aldı. İspanya La Liga 3.3 milyar Euro ile 2., Almanya Bundesliga 3.2 milyar Euro ile 3. İtalya Serie A 2,4 milyar Euro ile 4., Fransa Ligue de 1.2 milyar Euro ile 5. sırada.

2023’TE EN FAZLA ÖZSERMAYE ZARARI VEREN 10 KULÜP

Haberin Devamı

1. ROMA 436 MILYON EURO

2. PORTO 176 MILYON EURO

3. İNTER 162 MILYON EURO

4. BEŞIKTAŞ 151 MILYON EURO

5. TRABZONSPOR 110 MILYON EURO

6. GALATASARAY 109 MILYON EURO

7. FENERBAHÇE 82 MILYON EURO

8. REAL BETIS 72 MILYON EURO

9. MACCABI HAIFA 63 MILYON EURO

10. LAZIO 38 MILYON EURO

2023’TE EN FAZLA ZARAR AÇIKLAYAN AVRUPA KULÜPLERi

1. ASTON VILLA 138 MILYON EURO

2. JUVENTUS 117 MILYON EURO

3. PSG 103 MILYON EURO

4. ROMA 99 MILYON EURO

5. NEWCASTLE 84 MILYON EURO

6. İNTER 77 MILYON EURO

7. ARSENAL 60 MILYON EURO

8. TRABZONSPOR 53 MILYON EURO

9. GALATASARAY 48 MILYON EURO

10. PORTO 47 MILYON EURO

2023’TE EN FAZLA GELiR ELDE EDEN 10 AVRUPA KULÜBÜ

1. REAL MADRID 841 MILYON EURO

2. MANCHESTER CITY 836 MILYON EURO

3. BARCELONA 815 MILYON EURO

4. PSG 807 MILYON EURO

5. MANCHESTER UNITED 747 MILYON EURO

6. BAYERN MÜNIH 744 MILYON EURO

7. LIVERPOOL 683 MILYON EURO

8. TOTTENHAM 632 MILYON EURO

9. CHELSEA 589 MILYON EURO

10. ARSENAL 535 MILYON EURO