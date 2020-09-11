Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezonu açıyoruz! Bugün...

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Süper Lig'de sezonun açılış maçında saat 20.00'de Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Son şampiyon Medipol Başakşehir, 14 Eylül Pazartesi günü Gaziantep'teki Kalyon Stadı'nda Süper Lig'in yeni takımı Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

TFF 1. Lig'de ise sezonun ilk düdüğü Menemenspor-Altınordu karşılaşmasıyla saat 19.00'da çalacak.



- Müsabaka programı



Süper Lig ve TFF 1. Lig'de ilk haftanın programı şöyle:



- Süper Lig



Bugün:

20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

Yarın:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor (Yeni 4 Eylül)

17.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Göztepe-Yukatel Denizlispor (Gürsel Aksel)

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom)

13 Eylül Pazar:

17.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)

17.00 Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

14 Eylül Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Kalyon)



- TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 Menemenspor-Altınordu (Menemen İlçe)

Yarın:

16.30 Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Beypiliç Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

19.00 Ankaraspor-Eskişehirspor (Osmanlı)

13 Eylül Pazar:

16.30 Bursaspor-Adana Demirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Adanaspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altay-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14 Eylül Pazartesi:

19.00 Akhisarspor-Tuzlaspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Balıkesirspor-Giresunspor (Balıkesir Atatürk)

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