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Haber Giriş: 11.09.2020 - 09:43 | Son Güncelleme:

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezonu açıyoruz! Bugün...

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Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezonu açıyoruz! Bugün...
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Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu bugün yapılacak birer maçla başlayacak.

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  • Transfer Haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve tüm takımların güncel transferleri
  • Transfer Haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve tüm takımların güncel transferleri
  • Transfer Haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve tüm takımların güncel transferleri
  • Transfer Haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve tüm takımların güncel transferleri
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Süper Lig'de sezonun açılış maçında saat 20.00'de Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Son şampiyon Medipol Başakşehir, 14 Eylül Pazartesi günü Gaziantep'teki Kalyon Stadı'nda Süper Lig'in yeni takımı Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

TFF 1. Lig'de ise sezonun ilk düdüğü Menemenspor-Altınordu karşılaşmasıyla saat 19.00'da çalacak.

- Müsabaka programı

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de ilk haftanın programı şöyle:

- Süper Lig

Bugün:
20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

Yarın:
17.00 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor (Yeni 4 Eylül)
17.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Göztepe-Yukatel Denizlispor (Gürsel Aksel)
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom)

13 Eylül Pazar:
17.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)
17.00 Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

14 Eylül Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Kalyon)

- TFF 1. Lig

Bugün:
19.00 Menemenspor-Altınordu (Menemen İlçe)

Yarın:
16.30 Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Beypiliç Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)
19.00 Ankaraspor-Eskişehirspor (Osmanlı)

13 Eylül Pazar:
16.30 Bursaspor-Adana Demirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Adanaspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Altay-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14 Eylül Pazartesi:
19.00 Akhisarspor-Tuzlaspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Balıkesirspor-Giresunspor (Balıkesir Atatürk)

 

Süper Lig ve TFF 1. Ligde yeni sezonu açıyoruz Bugün...

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