Transfer Haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve tüm takımların güncel transferleri
Süper Lig takımlarının transfer haberleri taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Transfer haberleri, Süper Lig'in başlamasına çok az bir süre kala art arda gelmeye devam ediyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transfer haberleri haricinde diğer takımlardan da gelen duyurular ile takım kadroları son şeklini almaya başladı. Biten transferler, kulüplerin resmi sosyal medya hesaplarından yayımlandı. Tüm Süper Lig takımları ve Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş transfer haberleri için detaylı bilgiler
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1
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Transfer haberleri Süper Lig'in başlamasına günler kala gelmeye devam ediyor. Süper Lig'e yeni yükselen ve kadrolarına derinlik kazandırmak isteyen Hatayspor, BB Erzurumspor ve Fatih Karagümrük haricinde geçtiğimiz yılı istedikleri gibi tamamlayamayan takımlardan gelen transfer haberleri, taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Süper Lig'de mücadele eden tüm takımların güncel transfer haberleri
GİDENLER: Syam Ben Youssef (Serbest), Ogenyi Onazi (Serbest), Óscar Estupiñán | Vitória Guimarães (Kiralıktan döndü), Isaac Sackey | A. Alanyaspor (Kiralıktan döndü), Emre Sağlık | Somaspor (Bedelsiz)
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YENİ MALATYASPOR TRANSFER HABERLERİ
GELENLER: Jody Lukoki (Bedelsiz), Christian Cueva | Santos FC (Kiralık) Murat Akça | Giresunspor (Bedelsiz), Jetmir Topalli (Bedelsiz), Hamza Hamzaoğlu | (Teknik direktör) Fernando Zuqui | Estudiantes, Guido Herrera | Talleres Cordoba (Bedelsiz), Karim Hafez | Wadi Degla
GİDENLER: Thievy Bifouma | Shenzhen FC (2,8 milyon euro), Vidar Örn Kjartansson | Rostov (Kiralıktan döndü), Mitchell Donald (Serbest), Robin Yalçın (Serbest) Eren Tozlu (Serbest), Hikmet Karaman (Teknik direktör)
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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ
GELENLER: Anders Trondsen | Rosenborg (950 bin euro), Stiven Plaza | Real Valladolid (Kiralık - 100 bin euro), Marlon Rodrigues Xavier | Fluminense (Kiralık - 150 bin euro), Flavio Medeiros da Silva | Bahia (1.2 milyon euro)
GİDENLER: Badou Ndiaye | Stoke City (Kiralıktan döndü), Manoel | Cruzeiro (Kiralıktan döndü), Filip Novak (Serbest), José Sosa (Serbest)
GELENLER: Bayram Bektaş | (Teknik direktör), Yaw Ackah | Boavista
GİDENLER: Muris Mesanovic | Mlada Boleslav (Kiralıktan döndü), Emre Taşdemir | Galatasaray (Kiralıktan döndü), Aymen Abdennour |(Serbest), Robert Prosinecki (Teknik direktör), Bernard Mensah | Beşiktaş (Kiralık) Artem Kravets |(Serbest), Ziya Alkurt (Serbest), Ben Rienstra | Fortuna Sittard
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HATAYSPOR TRANSFER HABERLERİ
GELENLER: Aaron Boupendza | Bordeaux (Bedelsiz), Pablo Santos | Braga (Kiralık) Ömer Erdoğan (Teknik direktör) Ruben Riberio (Bedelsiz), Burak Can Çamoğlu | Karlsruhe (Bedelsiz), Guido Herrera | CA Talleres, Munir Mohand Mohamedi | Malaga (Bedelsiz), Adama Traore | Monaco
GİDENLER: Alican Özfesli | M. Başakşehir (Kiralıktan döndü), Kubilay Sönmez (Serbest), Furkan Şeker (Serbest), Ömer Alıcı (Serbest)
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GÖZTEPE TRANSFER HABERLERİ
GELENLER: Burak Süleyman | Kocaelispor (Bedelsiz), Kubilay Sönmez | Hatayspor, Brown Ideye | Aris (Bedelsiz), Cherif Ndiaye | HNK Gorica (Kiralık), İrfan Can Eğribayat | Adanaspor (Bedelsiz)
GİDENLER: Serdar Gürler | SD Huesca (Kiralıktan döndü), Soner Aydoğdu | M. Başakşehir (Kiralıktan döndü), André Castro | Braga (Bedelsiz), Beto (Serbest), Kamil Wilczek | FC Copenhagen (900 bin euro), Kerem Atakan Kesgin | DG Sivasspor (Bedelsiz)
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GENÇLERBİRLİĞİ TRANSFER HABERLERİ
GELENLER: Diego Angelo | FTA Antalyaspor (Bedelsiz) Salih Dursun (Bedelsiz), Dominik Furman | Wisla Plock (Bedelsiz), Mattias Johansson | Panathinaikos (Bedelsiz), Mustafa Çeçenoğlu | Menemenspor, Murat Yıldırım | Yeni Malatyaspor
GİDENLER: Sadio Diallo (Serbest), Ahmet Oğuz (Serbest), Mats Seuntjens | Fortuna Sittard (Bedelsiz), Mike van Beijnen | Fortuna Sittard (Bedelsiz), Erdem Özgenç (Serbest), Emre Gündoğdu | A. Keçiörengücü (Kiralık), Yasin Pehlivan | Ç. Rizespor (Bedelsiz)
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GAZİANTEP FK TRANSFER HABERLERİ
GELENLER: Cenk Enver Şahin (Serbest), Furkan Soyalp | M. Başakşehir (Bedelsiz), Çağlar Şahin Akbaba | Bursaspor (Bedelsiz), Alexandru Maxim | Maniz 05 (Bedelsiz), Zvonimir Kozulj | (Serbest), Andre | Gremio) Furkan Soyalp (Medipol Başakşehir), Andre Felipe | Gremio, Muhammet Demir | Medipol Başakşehir (Kiralık)
GİDENLER: Sinan Gümüş | Genoa (Kiralıktan döndü), William Vainqueur (Serbest), Ondrej Celustka | Sparta Prag (Bedelsiz), Fredy (Serbest), Charles (Serbest), Yekta Kurtuluş (Serbest), Diego Ângelo | Gençlerbirliği (Bedelsiz), Salih Dursun | Gençlerbirliği (Bedelsiz)
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FATİH KARAGÜMRÜK TRANSFER HABERLERİ
GELENLER: Emiliano Viviano (Bedelsiz), Ervin Zukanovic | SPAL (Bedelsiz), Mevlüt Erdinç | Fenerbahçe (Bedelsiz), Enzo Roco | Beşiktaş (Bedelsiz), Eric Lichaj | Hull City (Bedelsiz)
GİDENLER: Joseph Attamah | M. Başakşehir (Kiralıktan döndü), Engin Bekdemir | Ç. Rizespor (Bedelsiz)
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SİVASSPOR TRANSFER HABERLERİ
GELENLER: Jorge Felix | Piast Gliwice (Bedelsiz), Robin Yalçın | Y. Malatyaspor (Bedelsiz) Max Gradel (Bedelsiz), Kerem Atakan Kesgin | Göztepe (Bedelsiz), Casimir Ninga | Angers (Kiralık) Robin Yalçın (Bedelsiz)
GİDENLER: Fernando Andrade | Porto (Kiralıktan döndü), Petar Skuletic | Montpellier (Kiralıktan döndü), Mert Hakan Yandaş (Serbest), Emre Kılınç (Serbest)
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ
GELENLER: Erol Bulut (Teknik direktör), Michael Frey | Nürnberg (Kiralıktan döndü), Mert Hakan Yandaş (Serbest), Gökhan Gönül (Serbest), Caner Erkin (Serbest), Filip Novak (Serbest), Barış Sungur | 1928 Bucaspor (Bedelsiz), Mame Thiam | Kasımpaşa (Bedelsiz), Sinan Gümüş | Genoa (Bedelsiz), Jose Sosa | Trabzonspor (Bedelsiz), Mauricio Lemos | Las Palmas, Enner Valencia | Tigres
GİDENLER: Simon Falette | Frankfurt (Kiralıktan döndü), Hasan Ali Kaldırım (Serbest), Emre Belözoğlu (Kariyer sonu), Alper Potuk | (Serbest), Mevlüt Erdinç | (Serbest) Tolgay Arslan (Serbest)
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ÇAYKUR RİZESPOR TRANSFER HABERLERİ
GELENLER: Stjepan Tomas (Teknik direktör), Konrad Michalak | Akhmat Grozny (Kiralık), Nadir Çiftçi | (Bedelsiz), Yasin Pehlivan | Gençlerbirliği (Bedelsiz), Muris Mesanovic | Mlada Boleslav (Kiralık), Kemal Rüzgar | Altınordu (Bedelsiz), Engin Bekdemir | F. Karagümrük (Bedelsiz), Fabricio Baiano | Maritimo (Bedelsiz), Loic Remy | Lille (Bedelsiz)
GELENLER: Arturo Mina | Y. Malatyaspor (Bedelsiz), Kaan Kanak (Serbest), Arvydas Novikovas (Legia Warszawa), Mitchell Donald (Y. Malatyaspor), Muhammed Gönülaçar | Ümraniyespor (Bedelsiz) Adolphe Teikeu | Sochaux (Bedelsiz), Petrus Boumal | Ural (Bedelsiz), Fabian Farnolle | Yeni Malatyaspor
GİDENLER: İbrahim Sehic | İH Konyaspor (Bedelsiz)
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ
GELENLER: Fabrice N'Sakala | A. Alanyaspor (Bedelsiz), Bernard Mensah | HK Kayserispor (Kiralık), Welinton | A. Alanyaspor (Bedelsiz), Atakan Üner | Altınordu (150 bin euro), Francisco Montero | Atletico Madrid (Kiralık)
GİDENLER: Víctor Ruiz (Serbest), Burak Yılmaz | LOSC Lille (Bedelsiz), Mohamed Elneny | Arsenal (Kiralıktan döndü), Abdoulay Diaby | Sporting (Kiralıktan döndü), Kevin-Prince Boateng | Fiorentina (Kiralıktan döndü), Caner Erkin (Serbest), Gökhan Gönül (Serbest), Fatih Aksoy | A. Alanyaspor (Bedelsiz), Sedat Şahintürk | A. Demirspor (Bedelsiz)
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ALANYASPOR TRANSFER HABERLERİ
GELENLER: Çağdaş Atan (Teknik direktör), Isaac Sackey | Y. Denizlispor (Kiralıktan döndü), Tayfur Bingöl | Bursaspor (Kiralıktan döndü), Fatih Aksoy | Beşiktaş (Bedelsiz), Ufuk Ceylan | Y. Malatyaspor (Bedelsiz), Davidson Pereira | Vitoria Guimaraes (Bedelsiz), Adam Bareiro | Monterrey (Bedelsiz), Ahmet Gülay | Beşiktaş (Kiralık), Khouma Babacar | Sassuolo (Kiralık), François Moubandje | Dinamo Zagreb (Kiralık)