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Hürriyet
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Spor Arena
Haber Giriş: 09 Eylül 2020 - 11:46 | 

Transfer Haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve tüm takımların güncel transferleri

Süper Lig takımlarının transfer haberleri taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Transfer haberleri, Süper Lig'in başlamasına çok az bir süre kala art arda gelmeye devam ediyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transfer haberleri haricinde diğer takımlardan da gelen duyurular ile takım kadroları son şeklini almaya başladı. Biten transferler, kulüplerin resmi sosyal medya hesaplarından yayımlandı. Tüm Süper Lig takımları ve Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş transfer haberleri için detaylı bilgiler

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Transfer haberleri Süper Lig'in başlamasına günler kala gelmeye devam ediyor. Süper Lig'e yeni yükselen ve kadrolarına derinlik kazandırmak isteyen Hatayspor, BB Erzurumspor ve Fatih Karagümrük haricinde geçtiğimiz yılı istedikleri gibi tamamlayamayan takımlardan gelen transfer haberleri, taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Süper Lig'de mücadele eden tüm takımların güncel transfer haberleri

2DENİZLİSPOR TRANSFER HABERLERİ
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DENİZLİSPOR TRANSFER HABERLERİ

GELENLER: Robert Prosinceki (Teknik direktör), Cenk Gönen (Serbest), Marvin Bakalorz (Serbest), Costel Pantilimon | Omonoia Lefkoşa (Bedelsiz)

GİDENLER: Syam Ben Youssef (Serbest), Ogenyi Onazi (Serbest), Óscar Estupiñán | Vitória Guimarães (Kiralıktan döndü), Isaac Sackey | A. Alanyaspor (Kiralıktan döndü), Emre Sağlık | Somaspor (Bedelsiz)

3YENİ MALATYASPOR TRANSFER HABERLERİ
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YENİ MALATYASPOR TRANSFER HABERLERİ

GELENLER: Jody Lukoki (Bedelsiz), Christian Cueva | Santos FC (Kiralık) Murat Akça | Giresunspor (Bedelsiz), Jetmir Topalli (Bedelsiz), Hamza Hamzaoğlu | (Teknik direktör) Fernando Zuqui | Estudiantes, Guido Herrera | Talleres Cordoba (Bedelsiz), Karim Hafez | Wadi Degla

GİDENLER: Thievy Bifouma | Shenzhen FC (2,8 milyon euro), Vidar Örn Kjartansson | Rostov (Kiralıktan döndü), Mitchell Donald (Serbest), Robin Yalçın (Serbest) Eren Tozlu (Serbest), Hikmet Karaman (Teknik direktör)

4TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ
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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ

GELENLER: Anders Trondsen | Rosenborg (950 bin euro), Stiven Plaza | Real Valladolid (Kiralık - 100 bin euro), Marlon Rodrigues Xavier | Fluminense (Kiralık - 150 bin euro), Flavio Medeiros da Silva | Bahia (1.2 milyon euro)

GİDENLER: Badou Ndiaye | Stoke City (Kiralıktan döndü), Manoel | Cruzeiro (Kiralıktan döndü), Filip Novak (Serbest), José Sosa (Serbest)

5ANKARAGÜCÜ TRANSFER HABERLERİ
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ANKARAGÜCÜ TRANSFER HABERLERİ

GELENLER: Fuat Çapa (Teknik direktör), Daniel Lukasik | Lechia Gdansk (Bedelsiz)

GİDENLER: Gerson Rodrigues | Dinamo Kiev (Kiralıktan döndü), Konrad Michalak | Akhmat Grozny (Kiralıktan döndü), Dever Orgill (Serbest), Gelmin Rivas (Serbest)

6BAŞAKŞEHİR TRANSFER HABERLERİ
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BAŞAKŞEHİR TRANSFER HABERLERİ

GELENLER: Milos Jojic | Wolfsberger (Kiralıktan döndü), Cemali Sertel | Eskişehirspor (Kiralıktan döndü), Soner Aydoğdu | Göztepe (Kiralıktan döndü), Alican Özfesli | Hatayspor (Kiralıktan döndü), Berkay Özcan | Hamburg (2,5 milyon euro), Muhammed Şengezer | Adana Demirspor (Kiralıktan döndü), Joseph Attamah | F. Karagümrük (Kiralıktan döndü), Hasan Ali Kaldırım | Fenerbahçe (Bedelsiz), Muhammet Demir | Gaziantep FK (Kiralıktan döndü)

GİDENLER: Robinho (Serbest), Okechukwu Azubuike | Pyramids FC (Kiralıktan döndü), Eljero Elia (Serbest), Gaël Clichy (Serbest), Uğur Uçar (Serbest), Gökhan İnler (Serbest), Furkan Soyalp | Gaziantep FK (Bedelsiz), Atabey Çiçek | Westerlo (Kiralık)

7KASIMPAŞA TRANSFER HABERLERİ
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KASIMPAŞA TRANSFER HABERLERİ

GELENLER: Mehmet Altıparmak (Teknik direktör), Kevin Varga | Debreceni, Yasin Dülger | Boluspor, Mehmet Feyzi Yıldırım | Eskişehirspor, Alan Lima Carius | SKN St. Pölten, Julian Jeanvier | Brentford

GİDENLER: Jorge Fernandes | Porto (Kiralıktan döndü), Dieumerci Ndongala | Genk (Kiralıktan döndü), Zvonimir Sarlija | Slaven Belupo (Kiralıktan döndü), Florent Hadergjonaj | Huddersfield (Kiralıktan döndü), Yassine Meriah | Olimpiakos (Kiralıktan döndü), İlhan Depe (Serbest), Fatih Öztürk | Galatasaray (Bedelsiz), Mame Thiam | Fenerbahçe (Bedelsiz)

8KONYASPOR TRANSFER HABERLERİ
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KONYASPOR TRANSFER HABERLERİ

GELENLER: Sehic (Serbest), Musa Çağıran | Aytemiz Alanyaspor (Bedelsiz), Samuel Eduok | HNK Hajduk Split (Kiralık)

GİDENLER: Riad Bajić | Udinese (Kiralıktan döndü), Jens Jönsson (Serbest), Ferhat Öztorun | Tuzlaspor (Bedelsiz)

9KAYSERİSPOR TRANSFER HABERLERİ
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KAYSERİSPOR TRANSFER HABERLERİ

GELENLER: Bayram Bektaş | (Teknik direktör), Yaw Ackah | Boavista

GİDENLER: Muris Mesanovic | Mlada Boleslav (Kiralıktan döndü), Emre Taşdemir | Galatasaray (Kiralıktan döndü), Aymen Abdennour |(Serbest), Robert Prosinecki (Teknik direktör), Bernard Mensah | Beşiktaş (Kiralık) Artem Kravets |(Serbest), Ziya Alkurt (Serbest), Ben Rienstra | Fortuna Sittard

10HATAYSPOR TRANSFER HABERLERİ
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HATAYSPOR TRANSFER HABERLERİ

GELENLER: Aaron Boupendza | Bordeaux (Bedelsiz), Pablo Santos | Braga (Kiralık) Ömer Erdoğan (Teknik direktör) Ruben Riberio (Bedelsiz), Burak Can Çamoğlu | Karlsruhe (Bedelsiz), Guido Herrera | CA Talleres, Munir Mohand Mohamedi | Malaga (Bedelsiz), Adama Traore | Monaco

GİDENLER: Alican Özfesli | M. Başakşehir (Kiralıktan döndü), Kubilay Sönmez (Serbest), Furkan Şeker (Serbest), Ömer Alıcı (Serbest)

11GÖZTEPE TRANSFER HABERLERİ
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GÖZTEPE TRANSFER HABERLERİ

GELENLER: Burak Süleyman | Kocaelispor (Bedelsiz), Kubilay Sönmez | Hatayspor, Brown Ideye | Aris (Bedelsiz), Cherif Ndiaye | HNK Gorica (Kiralık), İrfan Can Eğribayat | Adanaspor (Bedelsiz)

GİDENLER: Serdar Gürler | SD Huesca (Kiralıktan döndü), Soner Aydoğdu | M. Başakşehir (Kiralıktan döndü), André Castro | Braga (Bedelsiz), Beto (Serbest), Kamil Wilczek | FC Copenhagen (900 bin euro), Kerem Atakan Kesgin | DG Sivasspor (Bedelsiz)

12GENÇLERBİRLİĞİ TRANSFER HABERLERİ
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GENÇLERBİRLİĞİ TRANSFER HABERLERİ

GELENLER: Diego Angelo | FTA Antalyaspor (Bedelsiz) Salih Dursun (Bedelsiz), Dominik Furman | Wisla Plock (Bedelsiz), Mattias Johansson | Panathinaikos (Bedelsiz), Mustafa Çeçenoğlu | Menemenspor, Murat Yıldırım | Yeni Malatyaspor

GİDENLER: Sadio Diallo (Serbest), Ahmet Oğuz (Serbest), Mats Seuntjens | Fortuna Sittard (Bedelsiz), Mike van Beijnen | Fortuna Sittard (Bedelsiz), Erdem Özgenç (Serbest), Emre Gündoğdu | A. Keçiörengücü (Kiralık), Yasin Pehlivan | Ç. Rizespor (Bedelsiz)

13GAZİANTEP FK TRANSFER HABERLERİ
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GAZİANTEP FK TRANSFER HABERLERİ

GELENLER: Cenk Enver Şahin (Serbest), Furkan Soyalp | M. Başakşehir (Bedelsiz), Çağlar Şahin Akbaba | Bursaspor (Bedelsiz), Alexandru Maxim | Maniz 05 (Bedelsiz), Zvonimir Kozulj | (Serbest), Andre | Gremio) Furkan Soyalp (Medipol Başakşehir), Andre Felipe | Gremio, Muhammet Demir | Medipol Başakşehir (Kiralık)

GİDENLER: Olarenwaju Kayode | Shakhtar Donetsk (Kiralıktan döndü),

14GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ

GELENLER: Emre Taşdemir | HK Kayserispor (Kiralıktan döndü), Arda Turan (Serbest), Oğulcan Çağlayan | Ç. Rizespor (Bedelsiz), Emre Kılınç (Serbest), Fatih Öztürk | Kasımpaşa (Bedelsiz), Omar Elabdellaoui | (Serbest)

GİDENLER: Mariano | Atlético Mineiro (Bedelsiz), Jean Michaël Seri | Fulham (Kiralıktan döndü), Mario Lemina | Southampton (Kiralıktan döndü), Emre Mor | Celta Vigo (Kiralıktan döndü), Florin Andone | Brighton (Kiralıktan döndü), Maicon | Al-Nassr (1,4 milyon euro)

15ANTALYASPOR TRANSFER HABERLERİ
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ANTALYASPOR TRANSFER HABERLERİ

GELENLER: Dever Orgill | MKE Ankaragücü (Bedelsiz), Gökdeniz Bayrakdar | Kocaelispor (Bedelsiz), Serdar Gürler | SD Huesca (Bedelsiz), Nuri Şahin (Serbest), Sidney Sam | Rheindorf Altach

GİDENLER: Sinan Gümüş | Genoa (Kiralıktan döndü), William Vainqueur (Serbest), Ondrej Celustka | Sparta Prag (Bedelsiz), Fredy (Serbest), Charles (Serbest), Yekta Kurtuluş (Serbest), Diego Ângelo | Gençlerbirliği (Bedelsiz), Salih Dursun | Gençlerbirliği (Bedelsiz)

16FATİH KARAGÜMRÜK TRANSFER HABERLERİ
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FATİH KARAGÜMRÜK TRANSFER HABERLERİ

GELENLER: Emiliano Viviano (Bedelsiz), Ervin Zukanovic | SPAL (Bedelsiz), Mevlüt Erdinç | Fenerbahçe (Bedelsiz), Enzo Roco | Beşiktaş (Bedelsiz), Eric Lichaj | Hull City (Bedelsiz)

GİDENLER: Joseph Attamah | M. Başakşehir (Kiralıktan döndü), Engin Bekdemir | Ç. Rizespor (Bedelsiz)

17SİVASSPOR TRANSFER HABERLERİ
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SİVASSPOR TRANSFER HABERLERİ

GELENLER: Jorge Felix | Piast Gliwice (Bedelsiz), Robin Yalçın | Y. Malatyaspor (Bedelsiz) Max Gradel (Bedelsiz), Kerem Atakan Kesgin | Göztepe (Bedelsiz), Casimir Ninga | Angers (Kiralık) Robin Yalçın (Bedelsiz)

GİDENLER: Fernando Andrade | Porto (Kiralıktan döndü), Petar Skuletic | Montpellier (Kiralıktan döndü), Mert Hakan Yandaş (Serbest), Emre Kılınç (Serbest)

18FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ

GELENLER: Erol Bulut (Teknik direktör), Michael Frey | Nürnberg (Kiralıktan döndü), Mert Hakan Yandaş (Serbest), Gökhan Gönül (Serbest), Caner Erkin (Serbest), Filip Novak (Serbest), Barış Sungur | 1928 Bucaspor (Bedelsiz), Mame Thiam | Kasımpaşa (Bedelsiz), Sinan Gümüş | Genoa (Bedelsiz), Jose Sosa | Trabzonspor (Bedelsiz), Mauricio Lemos | Las Palmas, Enner Valencia | Tigres

GİDENLER: Simon Falette | Frankfurt (Kiralıktan döndü), Hasan Ali Kaldırım (Serbest), Emre Belözoğlu (Kariyer sonu), Alper Potuk | (Serbest), Mevlüt Erdinç | (Serbest) Tolgay Arslan (Serbest)

19ÇAYKUR RİZESPOR TRANSFER HABERLERİ
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ÇAYKUR RİZESPOR TRANSFER HABERLERİ

GELENLER: Stjepan Tomas (Teknik direktör), Konrad Michalak | Akhmat Grozny (Kiralık), Nadir Çiftçi | (Bedelsiz), Yasin Pehlivan | Gençlerbirliği (Bedelsiz), Muris Mesanovic | Mlada Boleslav (Kiralık), Kemal Rüzgar | Altınordu (Bedelsiz), Engin Bekdemir | F. Karagümrük (Bedelsiz), Fabricio Baiano | Maritimo (Bedelsiz), Loic Remy | Lille (Bedelsiz)

GİDENLER: Yan Sasse | Coritiba (Kiralıktan döndü), Denys Garmash | Dinamo Kiev (Kiralıktan döndü), Ivanildo Fernandes | Sporting (Kiralıktan döndü), Andriy Boryachuk | Shakhtar Donetsk (Kiralıktan döndü), Mohamed Abarhoun (Serbest)

20ERZURUMSPOR TRANSFER HABERLERİ
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ERZURUMSPOR TRANSFER HABERLERİ

GELENLER: Arturo Mina | Y. Malatyaspor (Bedelsiz), Kaan Kanak (Serbest), Arvydas Novikovas (Legia Warszawa), Mitchell Donald (Y. Malatyaspor), Muhammed Gönülaçar | Ümraniyespor (Bedelsiz) Adolphe Teikeu | Sochaux (Bedelsiz), Petrus Boumal | Ural (Bedelsiz), Fabian Farnolle | Yeni Malatyaspor

GİDENLER: İbrahim Sehic | İH Konyaspor (Bedelsiz)

21BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ

GELENLER: Fabrice N'Sakala | A. Alanyaspor (Bedelsiz), Bernard Mensah | HK Kayserispor (Kiralık), Welinton | A. Alanyaspor (Bedelsiz), Atakan Üner | Altınordu (150 bin euro), Francisco Montero | Atletico Madrid (Kiralık)

GİDENLER: Víctor Ruiz (Serbest), Burak Yılmaz | LOSC Lille (Bedelsiz), Mohamed Elneny | Arsenal (Kiralıktan döndü), Abdoulay Diaby | Sporting (Kiralıktan döndü), Kevin-Prince Boateng | Fiorentina (Kiralıktan döndü), Caner Erkin (Serbest), Gökhan Gönül (Serbest), Fatih Aksoy | A. Alanyaspor (Bedelsiz), Sedat Şahintürk | A. Demirspor (Bedelsiz)

22ALANYASPOR TRANSFER HABERLERİ
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ALANYASPOR TRANSFER HABERLERİ

GELENLER: Çağdaş Atan (Teknik direktör), Isaac Sackey | Y. Denizlispor (Kiralıktan döndü), Tayfur Bingöl | Bursaspor (Kiralıktan döndü), Fatih Aksoy | Beşiktaş (Bedelsiz), Ufuk Ceylan | Y. Malatyaspor (Bedelsiz), Davidson Pereira | Vitoria Guimaraes (Bedelsiz), Adam Bareiro | Monterrey (Bedelsiz), Ahmet Gülay | Beşiktaş (Kiralık), Khouma Babacar | Sassuolo (Kiralık), François Moubandje | Dinamo Zagreb (Kiralık)

GİDENLER: Junior Fernandes (Serbest), Papiss Demba Cissé (Serbest), Fabrice N'Sakala (Serbest), Djalma (Serbest), Kaan Kanak | BB Erzurumspor (Bedelsiz), Haydar Yılmaz (Serbest), Lokman Gör | Altay (Bedelsiz), Junior Fernandes | El-İttihad Kalba, Musa Çağıran | (Serbest)

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