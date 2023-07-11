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Süper Lig ekibi Samsunspor'dan Hulk ve Taylan Antalyalı açıklaması

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#Futbol#Süper Lig#Samsunspor
Süper Lig ekibi Samsunspordan Hulk ve Taylan Antalyalı açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 23:41

Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, gelecek sezon için transferi çalışmaları hakkında konuştu.

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Süper Lig'in yeni takımlarından Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım, Beinsports'a açıklamalar yaptı.

Karadeniz ekibinin gelecek sezon iddialı bir takım olacağını söyleyen Yüksel Yıldırım, yeni sezon için transfer gelişmelerinden de bahsetti.

Hulk ile ilgili transfer iddiaları hakkında da konuşan Yıldırım, "Hulk'a bir teklif yaptık fakat düşük bulundu. Biz şampiyonluğa oynamıyoruz neden bu kadar yüksek bir para verelim ki? Biz buna hazır değiliz. Adım adım ilerleyeceğiz." dedi.

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"MLS'E GİTMEYİ DÜŞÜNÜYORDU"

Taylan Antalyalı ile görüştüklerini kaydeden Yüksel Yıldırım: "Taylan Antalyalı ile görüşmelerimiz hala devam ediyor ama çok sıkı şekilde değil. Taylan, MLS'e gitmeyi düşünüyordu. Hocam görüştü, ben görüştüm, menajeriyle görüştük. Baya bir görüşmeler yaptık. Onun bir beklentisi var, bir şey diyemiyorum. Türk oyuncular kendilerini yabancılarla kıyaslıyor Euro'nun durumundan dolayı. Biz, parayı kolay toplayamıyoruz." ifadelerini kullandı.

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#Futbol#Süper Lig#Samsunspor

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