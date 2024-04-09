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Süper Kupa'dan çekilen Fenerbahçe'ye ne ceza gelecek? CAS hakemi Emin Özkurt açıkladı

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#Süper Kupa#Fenerbahçe#Galatasaray
Süper Kupadan çekilen Fenerbahçeye ne ceza gelecek CAS hakemi Emin Özkurt açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2024 07:00

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ile Euroleague Basketbol Tahkimi’nin Türk hakemi olan avukat Emin Özkurt, Süper Kupa’da sahadan çekilen Fenerbahçe’ye verilebilecek olası cezaları Hürriyet’e değerlendirdi.

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Galatasaray ile oynadığı Süper Kupa maçına U19 Takımı ile çıkan ve 3. dakikada sahadan çekilen Fenerbahçe'nin nasıl bir ceza alacağı merak ediliyordu.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ile Euroleague Basketbol Tahkimi’nin Türk hakemi olan avukat Emin Özkurt, sarı - lacivertlilerin alabileceği cezaları açıkladı.

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Emin Özkurt'un Süper Kupa yorumu şu şekilde:

Futbol Disiplin Talimatı’nın ‘İnfazın Özel Hükümleri’ başlıklı 92. maddesi uyarınca profesyonel lig, amatör lig ve kupa müsabakaları infaz hesabında ayrı kategori sayılır. Bu maç Süper Kupa müsabakası olduğu için Fenerbahçe hükmen mağlup sayılacak, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorunda kalacaktır. Bunun dışında Fenerbahçe’nin Süper Lig’de elde ettiği puanlara yönelik puan silme cezası uygulanması söz konusu değildir.

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Süper Kupadan çekilen Fenerbahçeye ne ceza gelecek CAS hakemi Emin Özkurt açıkladı

AHMET KETENCİ'YE HAK MAHRUMİYETİ CEZASI

Fenerbahçeli bir yöneticinin (Ahmet Ketenci) bizzat saha kenarına gelerek takımına sahadan çekilme talimatı vermesi nedeniyle, ilgili yöneticinin Sportmenliğe Aykırı Hareket gerekçesiyle PFDK’ye sevkinin söz konusu olacağı söylenebilir. Bu da ilgili yöneticinin 21 ila 60 gün arasında hak mahrumiyeti ile birlikte 100 bin ila 520 bin TL para cezasıyla karşılaşma ihtimalinin bulunduğunu göstermektedir.

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#Süper Kupa#Fenerbahçe#Galatasaray

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