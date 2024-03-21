Süper Kupa maçı ertelenecek mi? Fenerbahçe'nin başvurusu sonrası gözler TFF ve Galatasaray'da!

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Fenerbahçe bir yandan 2-9 Nisan’da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurula odaklanırken diğer yandan yönetim sezona devam edilecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç, UEFA Konferans Ligi’nde Union SG ie oynayacakları rövanş maçı öncesi çeyrek finale çıkmaları durumunda rakibin de kabul etmesi halinde Galatasaray ile 7 Nisan’da oynanması planlanan Süper Kupa’nın tarihinin değiştirilmesinin doğru olacağını düşündüklerini ifade etmişti.

"ŞANLIURFA'DAN YUNANİSTAN'A GİDECEK"

Sarı lacivertliler, Belçika ekibini geçip Avrupa’da son 8 takım arasına adını yazdırırken Olympiakos ile ilk maçını 11 Nisan’da oynayacak. Ancak 3 Nisan’da Adana Demirspor’u konuk ettikten sonra 7 Nisan’da Şanlıurfa’ya gidecek olan Kanarya 4 gün sonra Atina’da Avrupa sınavına çıkacak.

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TFF'YE BAŞVURU YAPILDI

Ülke puanı açısından da kritik öneme sahip Olympiakos deplasmanına daha güçlü ve hazır çıkmak isteyen Fenerbahçe’de yönetim ezeli rakip Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa karşılaşmasının tarihinin değiştirilmesi için TFF’ye resmen başvuruda bulundu.

FENERBAHÇE, KOMŞU'YU ÖRNEK GÖSTERDİ

Fenerbahçe, Süper Kupa maçının ertelenmesi talebini Türkiye Futbol Futbol Federasyonu’na iletirken Yunanistan’ın Olympiakos ile ilgili kararına dikkat çekti.

Yunanistan Futbol Federasyonu kuranın çekilmesinin ardından PAOK ile Olympiakos arasında 14 Nisan Pazar günü oynanması planlanan mücadeleyi ileri bir tarihe ertelemişti.

DÜNKÜ ZİRVEDEN SONUÇ ÇIKMADI! GALATASARAY'IN GÖRÜŞÜ ALINACAK

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu dünkü toplantısında Fenerbahçe’nin talebini değerlendirirken zirveden finalin diğer temsilcisi Galatasaray’ın görüşünün istenmesi kararı çıktı. Sarı kırmızılıların erteleme ile ilgili düşüncesini iletmesinin ardından TFF, Süper Kupa ile ilgili nihai kararını verecek.

DURSUN ÖZBEK: KULÜBE GELMİŞ BİR ŞEY YOK

Sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada: "TFF bir tarih açıkladı. 7 Nisan'da, Urfa'da oynanacak. Bütün hazırlıklar da buna göre yapıldı. Urfalı arkadaşlar da 'Bekliyoruz' diye açıkladı. Son derece heyecanlılar. Bundan sonraki gelişmeler TFF'nin inisiyatifindedir. Kulübüme iletilmiş herhangi bir çağrı yoktur. Bize iletilen, 7 Nisan'da oynanacağı şeklindedir. Galatasaray'ın bir yönetimi var, böyle bir talep geldiğinde değerlendirme yapılacaktır. TFF, bunu Galatasaray'a sorarken gerekçesiyle soracaktır. Ne kadar uygun ve adil olduğuyla ilgili değerlendirme yapılacak." şeklinde konuştu.