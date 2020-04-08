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Futbol
Haber Giriş: 08.04.2020 - 20:41,Son Güncelleme:/

Stephen Appiah'tan Fenerbahçe açıklaması! "Şükürler olsun ki..."

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Stephen Appiah'tan Fenerbahçe açıklaması! "Şükürler olsun ki..."
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2005-2008 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Ganalı eski futbolcu Stephen Appiah, Juventus ve sarı lacivertli takım hakkında konuştu.

İtalyan devi Juventus'ta sorunlar yaşadığını belirten Appiah, Fenerbahçe ile anlaştığı için asla pişman olmadığını belirtti.

Fenerbahçe forması giymekten asla pişman olmadığını belirten Ganalı, "Juventus'ta takıma geri döndüğümde problemler başladı. Takımdaki yerimi kaybettim ve yeni bir kulüp aramaya başladım. Şükürler olsun ki Fenerbahçe ile anlaştım. Aldığım karardan asla pişman değilim." ifadelerini kullandı.

 

Stephen Appiahtan Fenerbahçe açıklaması Şükürler olsun ki...

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