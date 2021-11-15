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Stefan Kuntz, Milli Takım'da neleri değiştirdi! Duygusal ve disiplinli...

#Milli Takım#Stefan Kuntz#Türkiye
Stefan Kuntz, Milli Takımda neleri değiştirdi Duygusal ve disiplinli...
Ali Naci Küçük

Son saniyede kazanılan Letonya maçı sonrasındaki sevinç gözyaşlarıyla hafızalara kazınan Alman teknik adam, o anlarda son derece samimiydi. Günlük yaşamında da benzer tavırlar sergileyen Kuntz, oyuncularla iletişimini güçlendirmek için Türkçe öğreniyor. Tüm bunların yanında disiplinden de taviz vermiyor

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Dünya Kupası elemelerinde bir mucizeyi gerçekleştirmeye çok yakın olan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, ay yıldızlı ekibimizde önemli değişimlere imza attı. Adeta sihirli bir el değmişçesine milli takımımızı yeniden ayağa kaldıran bu değişimleri şöyle özetlemek mümkün:

1- Adalet ve rekabet

Kuntz, selefi Şenol Güneş’in aksine sürekli aynı oyuncuları ilk 11’e yazmak yerine performansa önem verdi. Sezonun formda oyuncuları Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz ve Yusuf Sarı’yı ilk kez A Milli Takım’a çağıran Kuntz, Rıdvan, Halil ve Kerem gibi gençleri forma yarışına dahil ederek rotasyonu genişletti. “İsimler değil, iyi olanlar formayı giyer” diyen Kuntz, forma adaletine tüm oyuncuları inandırdı.

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2- Samimi ve içten

Son saniyelerde gelen golle kazanılan Letonya maçı sonrası döktüğü sevinç gözyaşlarıyla hafızalara kazınan Kuntz, o anlarda son derece samimi ve içtendi. Alman teknik adam, antrenmanlarda da benzer tavırlar sergiliyor. Oyuncularla iletişimini güçlü tutmaya çalışan Kuntz, hepsiyle bire bir konuşuyor. Karşılaşmalarda oyuna girip çıkan futbolculara mutlaka sarılıp iyi dileklerini iletiyor, maçlardan sonra sahaya girip hepsini tek tek kutluyor

3- Türkçe öğreniyor

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Kuntz, futbolcularla bire bir iletişim kurmak için Türkçe dersleri alıyor. Alman hocanın yeni öğrenmeye başladığı Türkçe’si, takım içinde güzel esprilerin yaşanmasına yol açıyor! Bütün bunlar bir tarafa, disiplinden de taviz vermiyor. Takım toplantılarında ve topluca yenilen yemeklerde futbolcuların cep telefonu kullanmaları yasak. Antrenmanlarda başarısız olan oyuncular şınav, mekik gibi eğlenceli cezalara tabi tutularak motive ediliyor

Stefan Kuntz, Milli Takımda neleri değiştirdi Duygusal ve disiplinli...

4- Rakip analizine önem

Stefan Kuntz’un üzerinde önemle durduğu konulardan biri rakip analizi. Ekibiyle birlikte rakip takımların maçlarını izleyip sayısal verilerini değerlendiriyor ve ona göre kadro belirliyor. Örneğin, çabuk ve süratli oyuncuları durdurmakta sorun yaşayan Cebelitarık karşısında, milli takıma ilk kez aldığı Barış Alper ile Kerem ve Halil’i ilk 11’de oynatıp hedeflenen 6 gollü galibiyete ulaştı.

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#Milli Takım#Stefan Kuntz#Türkiye

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