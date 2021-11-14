Son Dakika: A Milli Takım'da Stefan Kuntz rüzgarı tersine döndürdü! Mucize gece ve Şenol Güneş...

Haberin Devamı

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Cebelitarık'ı 6-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, Norveç ve Hollanda'nın puan kaybetmesiyle Dünya Kupası şansını artırırken, teknik direktör Stefan Kuntz'un takım üzerindeki etkisi dikkatlerden kaçmadı.

Elemelerde Hollanda'ya deplasmanda 6-1 mağlup olan millilerde maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş'in görevine son verilmişti. Ayrılık sonrası arayışlara giren TFF'de A Milli Takım'dan sorumlu yönetici görevine getirilen Hamit Altıntop, sürpriz bir tercih yaparak Stefan Kuntz'u göreve getirmişti.

İDDİALI OLMAKTAN VAZGEÇMEDİ

İlk maçına Norveç karşısında çıkan Alman çalıştırıcı, sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmış ve Dünya Kupası yolunda kritik bir kayıp yaşamıştı. Buna karşın iddialı tavrını ortaya koyan Kuntz, kalan 3 maçta 9 puan almayı planladıklarını ve rakiplerin yapacağı ikramları geri çevirmeyeceklerini belirtmişti.

Kuntz açıklamasında, "Şu anda önemli olan önümüzdeki 3 maçta 9 puan toplamak. Bu yolda bize ikramda bulunan takımlar olursa bunları değerlendireceğiz. Takımda devam eden bir özgüven zafiyeti var. Bunu aşamadık. Elemelerden çıkmak için kapı bir kez daha aralanırsa, o kapıdan geçmek için hazır olmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

Norveç sonrası deplasmanda Letonya'yı 90+9'da gelen golle yenen milliler, 3 maçlık periyodun ilkini kazanmayı başarmıştı. Dün akşam Cebelitarık'ı 6-0 yenerek 2. maçı da kazanan A Milli Takım, Norveç ve Hollanda'nın takılmasıyla iddiasını artırdı.

TAKIMDA POZİTİF HAVA

Göreve geldiği andan itibaren hem takımda hem de kamuoyuna pozitif bir hava yaratan Kuntz'un takım içerisinde de sevilmesi ve oyuncularla yakın iletişim kurması, olumlu sonuçlar alınmasında etkili oldu.

GÜNEŞ TERCİH ETMEDİ, KUNTZ'UN YILDIZI OLDULAR

Şenol Güneş'in daha az tercih ettiği Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Rıdvan Yılmaz, Orkun Kökçü gibi isimlere daha çok şans veren ve katkı alan Stefan Kuntz, tecrübeli isimlerle de yakın temas kurarak takımdaki olumsuz havayı değiştirdi.

Cebelitarık maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında takımdaki pozitif ortama vurgu yapan Kerem Aktürkoğlu, "Hocamızın yalnızca benimle ilgilendiğini söyleyemem, bütün takım arkadaşlarımla ilgileniyor. Dünkü idmanda bireysel olarak benimle konuşup yapmamı istediği şeyleri söyledi. Futbolcularla olan iletişimi çok sıcak. İsteklerini bize iletiyor. İkili diyalog halindeyiz sürekli. Bu da futbolcunun takımda bulacağı en güzel şey. Senden istekte bulunuyor, siz de 'yapabilirim' ya da 'yapamam' diyorsunuz. Güzel bir ortamımız var." ifadelerini kullanmıştı.

ŞENOL GÜNEŞ SORUSUNA ÖZGÜVENLİ YANIT

Haberin Devamı

Cebelitarık maçı öncesi kendisine sorulan, "Şenol Güneş'in ayrılmadan önceki maçı Cebelitarık'tı ve zorlanmıştık. Hollanda maçındaki skor sonrasında da ayrılmıştı. Siz nasıl bir sistemle çıkacaksınız? 2 forvet, 3 forvet?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt veren Stefan Kuntz, özgüvenini ortaya koymuştu.

Kuntuz, "Benim de Şenol Güneş gibi gideceğimi mi düşünüyorsunuz? (gülerek) Beni biraz tanımışsınızdır diye düşünüyorum. Zaman geçti, oyuncular da biraz değişti. Oyuncuların hem takımları hem de Milli Takım için ne kadar gol attıklarını görüyorsunuz. Benim amacım forvetlerimi mümkün olan en iyi duruma getirmek. Ondan sonra gol atacaklarına inanıyorum. Hücuma yönelik hafta boyunca çalıştık. Oyuncuların duygusal olarak yüksek olmasını istedik. Burak önemli bir oyuncu. Kenan Karaman'ı Almanya'dan tanıyorum, Halil de iyi bir oyuncu. Gol olayı sadece forvetlerle ilgili değil, kenardan da onlara şans yaratmamız lazım. Bol asist aldıklarında iyi veya kötü olduklarını söyleyebiliriz." cevabını vermişti.

Haberin Devamı

TÜRKÇE ÖĞRENİYOR

Başarılı Alman teknik adam, Türkçe dersleri de almaya başladığını ve en kısa sürede Türkçe öğrenerek oyuncularıyla daha sağlıklı iletişim kurmak istediğini belirtmişti.