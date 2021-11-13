Son dakika: A Milli Takım 2022 Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte son maçlar öncesi Türkiye puan durumu tüm ihtimaller...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
‘Evlilik için ehliyet’ şartı‘Evlilik için ehliyet’ şartı! #Evlilik Ehliyeti
14 yıldır tek başına yaşıyor14 yıldır tek başına yaşıyor! #Küresel Isınma
Milli Takım Dünya Kupası bileti nasıl alır İşte puan durumu ve tüm ihtimallerMilli Takım Dünya Kupası bileti nasıl alır? İşte puan durumu ve tüm ihtimaller#A Milli Futbol Takımı
Bir cani yetiştirmek istemiyorsanızBir cani yetiştirmek istemiyorsanız#Başak Cengiz
A Milli Takımda Burak Yılmaz kariyerinde ilki başardı 8 yıl sonra yine...A Milli Takım'da Burak Yılmaz kariyerinde ilki başardı! 8 yıl sonra yine...#Burak Yılmaz
Tarihte bir ilk... Gözler Komşudaki seçimdeTarihte bir ilk... Gözler Komşu'daki seçimde!#Bulgaristan
Şok iddia tartışılıyor VARda operasyon var mıŞok iddia tartışılıyor! VAR'da operasyon var mı?#MHK
İşte Avrupadaki krizin perde arkasıİşte Avrupa'daki krizin perde arkası#Belarus
Türkkana küfür tepkisi ‘Olgunlukla karşılayanlara millet sandıkta cevap verecek’Türkkan'a küfür tepkisi! ‘Olgunlukla karşılayanlara millet sandıkta cevap verecek’#Cumhurbaşkanı Erdoğan
‘Unkapanı’nda bir Batılı kemancı’‘Unkapanı’nda bir Batılı kemancı’#Cihat Aşkın
Bir şehre bir kadın eli değince...Bir şehre bir kadın eli değince...#Bakü
Aile faciası Anne ve babasını öldürüp...Aile faciası! Anne ve babasını öldürüp...#Tekirdağ
Bakan Koca ikinci doz oranı düşük illeri sıraladı... Sadece karar vermek yeterBakan Koca ikinci doz oranı düşük illeri sıraladı... 'Sadece karar vermek yeter'#Koronavirüs
Oto galeride dehşet Çok sayıda can kaybı var varOto galeride dehşet! Çok sayıda can kaybı var var#Çatışma
Radikal karar Dünya bu yasağı konuşuyor... Aşı olmayanlar alınmayacakRadikal karar! Dünya bu yasağı konuşuyor... Aşı olmayanlar alınmayacak#Rusya
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son dakika: A Milli Takım 2022 Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte son maçlar öncesi Türkiye puan durumu tüm ihtimaller...

#A Milli Futbol Takımı#Türkiye#Cebelitarık
Son dakika: A Milli Takım 2022 Dünya Kupasına nasıl gider İşte son maçlar öncesi Türkiye puan durumu tüm ihtimaller...

Cebelitarık'ı 6-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası ihtimalini son maça bıraktı. 16 Kasım'da Karadağ'la deplasmanda karşılaşacak olan milliler, alınacak sonuçlara göre grup lideri olarak direkt Dünya Kupası'na da gidebilir, play-off dahi oynayamadan elemelere veda da edebilir. İşte son maçlar öncesi gruptaki puan durumu ve tüm ihtimaller...

Haberin Devamı

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda A Milli Futbol Takımı, konuk ettiği Cebelitarık'ı 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederken Norveç'in sahasında Letonya ile 0-0 berabere kalmasının ardından grupta ikinci sıraya yükseldi ve play-off iddiasını artırdı.

MİLLİ TAKIM, DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDER?

Cebelitarık galibiyeti ile puanını 18'e yükselten milliler, Letonya'yla 0-0 berabere kalarak puanını 18 yapan Norveç ile puanlarını eşitledi ve genel averajda da rakibini 1 farkla geçti.

Hollanda'nın Karadağ deplasmanında 2-2 berabere kalmasıyla son maçlar öncesi grupta işler iyice kızışmış durumda.

Gruptaki son maçında A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak. Hollanda ise Norveç'i sahasında konuk edecek. Bu iki kritik karşılaşmada alınacak sonuçlara göre milliler direkt olarak Dünya Kupası'na da gidebilir, 3. olarak elemelere veda da edebilir... 

G GRUBU'NDA KALAN MAÇLAR

Haberin Devamı

16 Kasım saat 22.45

Hollanda - Norveç

Karadağ - Türkiye

PUAN DURUMU

1) Hollanda - 20 puan 
2) Türkiye - 18 puan
3) Norveç - 18 puan
4) Karadağ - 12 puan 
5) Letonya - 6 puan
6) Cebelitarık 0 puan

KARADAĞ'DA BERABERLİK VE MAĞLUBİYET BİLE YETEBİLİR!

Son maçta deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak millilere, Hollanda-Norveç maçının skoruna göre beraberlik ve mağlubiyet bile yeterli olabilir.

Eğer Hollanda ile Norveç berabere kalırsa, Karadağ'dan millilerin alacağı 1 puan da play-off vizesini getirecek.

Hollanda Norveç'i mağlup ederse, milliler Karadağ'dan daha az fark yiyerek mağlup olsa da play-off'lara kalan taraf olacak.

DİREKT DÜNYA KUPASI'NA GİDEBİLİRİZ!

Hollanda'nın deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kalmasının ardından Türkiye, direkt olarak Dünya Kupası'na katılabilir!

Eğer milliler Karadağ'ı, Norveç de Hollanda'yı aynı gol farkıyla mağlup ederse, Türkiye grupta liderlik koltuğuna oturarak Katar vizesi alacak.

AVERAJIN ÖNEMİ

Son maçlarda millilerin 2. olması için gerçekleşecek en iyi senaryo, Türkiye'nin Karadağ'ı, Hollanda'nın da Norveç'i mağlup etmesi ya da berabere kalması olacak. Cebelitarık'ı 6 farkla yenerek genel averajda Norveç'in üzerine çıkan milliler, son maçta Karadağ'ı bir farkla yenerse, Norveç'in Türkiye'nin üstüne çıkması için Hollanda'yı en az 3 farkla yenmesi gerekecek.

Eğer puan eşitliği sonrası genel averajda Norveç önde olursa, play-off bileti Norveç'in olacak.

Haberin Devamı

 

DÜNYA KUPASI'NA GİDİŞ YOLU...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 10 grupta mücadele eden 55 takımdan 13'ü, maçların ardından 2022 Dünya Kupası'na katılma şansı elde edecek.

Gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak.

10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa Elemeleri son bulacak.

Haberin Devamı

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#A Milli Futbol Takımı#Türkiye#Cebelitarık

BAKMADAN GEÇME!

Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz
Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

Hülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

#Magazin Tarihi
Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı!

#Koronavirüs