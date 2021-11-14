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A Milli Takım'da Kenan Koçak dokunuşları! Futbolcuların sevdiği ve güven duyduğu bir isim...

#Kenan Koçak#A Milli Takım#Bizim Çocuklar
A Milli Takımda Kenan Koçak dokunuşları Futbolcuların sevdiği ve güven duyduğu bir isim...

A Milli Futbol takımı, Dünya Kupası finallerine katılmanın eşiğine geldi. Karadağ maçını kazandığı takdirde Hollanda - Norveç maçı skorunun hiç bir önemi kalmayacak. Takımda çok iyi bir atmosfer var ve konsantrasyon en üst seviyede. Özellikle Letonya deplasmanında kazanılan maçtan bu yana teknik heyetinden futbolcusuna, malzemecisinden yönetime kadar herkes birbirine inanıyor ve sağlam bağlar kuruldu. Bu atmosferin yakalanmasında en büyük katkılardan biri de Kenan Koçak’a ait.

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Stefan Kuntz’un birinci yardımcısı Kenan Koçak, gerek Avrupa gerekse Türkiye’de maçları statlardan izleyerek milli futbolcuları yakından takip ediyor ve özelliklerini bir bir rapor ederek Alman teknik adama anlatıyor. Sadece maçları izlemekle kalmayan Koçak, futbolcularla da konuşarak futbol konusunda gözlem ve tecrübelerini aktararak önemli bağlar kuruyor.

KUNTZ İLE FUTBOLCULAR ARASINDA KÖPRÜ GÖREVİNDE

Göreve gelir gelmez milli takımdaki düşüşün sebeplerini araştıran Kuntz-Koçak ikilisi öncelikle geçmiş dönemdeki dargınlıkları ve teknik heyet ile futbolcular arasındaki iletişimsizliği sona erdirmek için kolları sıvadılar. Türkçeyi bir an önce öğrenmek istediğini belirten ve futbolculara Türkçe hitap etmek isteyen Stefan Kuntz için Kenan Koçak bu konuda da en büyük yardımcısı oldu. Hem Almanca hem de Türkçeyi ana dili gibi koşan Kenan Koçak, Kuntz ile takım arasında sağlam bir köprü kurdu.

A Milli Takımda Kenan Koçak dokunuşları Futbolcuların sevdiği ve güven duyduğu bir isim...


FUTBOLCULARIN SEVDİĞİ VE GÜVEN DUYDUĞU BİR İSİM

Futbol bilgisi de takımdaki tüm oyuncuların kısa sürede saygı ve güven duymasına sebep oldu. UEFA pro lisans sahibi olan, Hannover’ı çalıştırdıktan sonra Türkiye ve Bundesliga’dan teklifler alan Kenan Koçak son yıllarda Thomas Tuchel, Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Nagelsmann ve Hansi Flick gibi Avrupa futbolunda söz sahibi isimlerle sık sık görüşerek sadece futbol değil, altyapıda eğitim konusunda da fikirler alıp gelişimine devam etti. 2016 yılı UEFA Pro Lisans kursundan arkadaşı olan Julian Nagelsmann’ın Almanya’nın başına geçmesinin de Kenan Koçak’ın jenerasyonun bir başka başarısı. Tüm Bilgilerini futbolculara aktaran ve Riva’da adeta üs kurarak günde ortalama 16 saat çalışan, kamplarda futbolcular ile bir arkadaş gibi sohbet de eden Kenan Koçak takımda herkes tarafından seviliyor.

2 ASİST İLE OYNAYAN RIDVAN YILMAZ: "KENAN HOCA ATAĞA ÇIKMAM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Cebelitarık karşısında ilk yarı yeterli skoru alan Stefan Kuntz ve Kenan Koçak, tecrübeli isimler sağ bek Zeki ve sol bek Caner’i oyundan alıp 2 genç Mert ve Rıdvan’ı sahaya sürdü. Burada amaç hem Zeki ve Caner’in Karadağ deplasmanı için dinlendirilmesi hem de Rıdvan ve Mert’in kazanılmasıydı. Hesap ve taktik tuttu. Devre arasında ısınan Rıdvan ve Mert’i hazırlayan ve son konuşmaları yaparak taktikleri aktaran Kenan Koçak, Rıdvan’ın 2 asist, Mert’in 1 gol atmasına etki etti. İkinci yarının başında oyuna giren ve Kenan Koçak’ın tavsiyesi üzerine daha fazla hücuma çıktığını söyleyen Rıdvan Yılmaz, "Oyuna ilk girdiğimde biraz adapte olmam gerekiyordu. O yüzden biraz geride bekledim. Direkt başlarsam daha riskli olabilirdi. Oyuna adapte olduktan sonra Kenan hoca atağa çıkmam gerektiğini söyledi. Onun sayesinde de gerekeni yaptığımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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Rıdvan Yılmaz: Hepimiz çok gururluyuz, mutluyuzRıdvan Yılmaz, "Norveç sanırım önce bir gol attı ve ofsayt oldu. Burak ağabey kenardan git git diye bağırıyordu. Ben 1-0 kazandılar zannediyordum ama 0-0 bitmiş. Bizim için çok güzel oldu. Hepimiz çok gururluyuz, mutluyuz. İnşallah aynı şekilde devam eder" ifadelerini kullandı.
daha fazla video içinRıdvan Yılmaz: Hepimiz çok gururluyuz, mutluyuz

"TAKIMDA ATMOSFER ÇOK İYİ, OYUNCULAR VE TEKNİK EKİP AYNI HEDEFİN PEŞİNDE"

Takımımın büyük bir konsantrasyonla hedefe odaklandığını söyleyen Koçak ise, "Atmosfer çok iyi. Oyuncu kardeşlerimiz çok iyi çalışıyorlar. Konsantre olmuş durumdalar. Motivasyonumuz yüksek durumda. Sabırsızlıkla Cebelitarık ve Karadağ maçlarını bekliyoruz. İnşallah hedefimize ulaşırız" şeklinde konuşmuştu.

Maçtan 2 gün önce düzenlediği basın toplantısında tüm ekibin aynı hedef doğrultusunda ilerlediğine vurgu yapan Koçak, "Saygı her şeyden öncedir. Oyuncu kardeşlerimiz hepsi değerli futbolcular. Hepsiyle birebir bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Oyuncularla aynı hedefin peşindeyiz. Onun doğrultusunda çalışıyoruz. Atmosfer ve iletişimimiz çok iyi. Bu tabii oyuncuların karakterine bağlı" ifadelerini kullanmıştı.

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#Kenan Koçak#A Milli Takım#Bizim Çocuklar

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