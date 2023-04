Sporda başarısızlık yok mudur? Giannis’in 'bozgun sonrası' açıklamaları tartışma yarattı! ‘Ağır zırvaladı’

Haberin Devamı

Normal sezonun en başarılı takımı ve en büyük şampiyonluk adayı olarak gösterilen NBA Doğu Konferansı takımlarından Milwaukee Bucks, büyük favori olarak çıktığı NBA play-off'ları ilk turunda, son anda play-in oynayarak play-off'lara kalan Miami Heat karşısında 4-1 ile adeta bozguna uğradı.



Maç sonrası takımın süper yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun bir gazetecinin “Bu bir başarısızlık mı?” sorusuna verdiği şu yanıt çok tartışıldı:

“Sen her yıl işinde terfi alıyor musun? Hayır değil mi? O zaman çalıştığın her yıl başarısızlık mı oluyor? Her yıl bir amaç için çalışıyorsun. Terfi almak, ailene bakmak ve daha birçok şey… Bu başarısızlık değil; başarıya giden adımlar bunlar. Michael Jordan 15 sezon oynadı, altısında şampiyon oldu. Diğer dokuz yıl başarısızlık mıydı? Bana bunu mu söylüyorsun? Bana neden bunu soruyorsun? Yanlış bir soru, sporda başarısızlık yoktur. İyi günler olur, kötü günler olur. Bazen başarırsınız, bazen başaramazsınız. Spor böyle bir şey. Sürekli kazanamazsınız.”



Kimileri Giannis’in verdiği yanıtın spor dünyasına ve başarı kavramına yeni bir perspektif getirdiğini söylerken, bazıları da süper yıldızın çok kötü bir performans gösterdikten sonra bahaneler ürettiği yorumunu yaptı.



Peki, basketbolun dışında da yer bulabilecek bu tartışmada; Giannis’in bakış açısı mı haklı, yoksa onu eleştirenler mi? Yoksa bu konu siyah-beyaz olmaktan uzak bir perspektif kazandırabilir mi? Basketbol otoritelerinin görüşlerine başvurduk.





Giannis Antetokounmpo maçta 23’te 10 serbest atış yüzdesi ile oynadı, özellikle kaçan fauller Miami’nin skorda geri dönmesini sağladı / Fotoğraflar: AFP Spor

TNT kanalında ‘Inside the NBA’ programına katılan NBA’in efsanevi yıldızı Shaquille O'Neal, Antetokounmpo ile aynı fikirde olmadığını, şampiyonluğu kazanamayan bir oyuncuyu “başarısız” olarak nitelendireceğini söyledi. “Eğer yıldız bir oyuncuysanız ve sizden kazanmanız bekleniyorsa ama siz o maçı kazanamıyorsanız bu benim gözümde bir başarısızlıktır” diyen O'Neal, şöyle devam etti: “19 sezon oynadım ve 15 sezonda başarısız oldum. Kazanamadığımda, bu bir başarısızlıktı. Örneğin, 1995 yılında Houston Rockets'a karşı finallere çıkıp kaybettiğimde ya da Los Angeles Lakers ile dördüncü kez finallere çıkıp kaybettiğimde, bu kesin bir başarısızlıktı.”

Giannis Antetokounmpo’nun genel olarak çok iyi bir sezon geçirdiğini ama bu sezonki performansının geçen yıla kıyasla biraz daha kötü olduğunu söyleyen spor yorumcusu Kaan Kural, Miami Heat karşısında alınan sonuçlar ve Giannis’in maç sonunda başarı ve başarısızlık üzerine yaptığı açıklamalarla ilgili şu yorumlarda bulundu:-- Giannis’in 2021’den önceki kariyerinde maç sonunda ürkme, toptan kaçma ve kritik anlarda yanlış kararlar gibi büyük anlarda küçülme halleri vardı. 2021’de tüm bu sorunların üstesinden geldiğini göstermişti. Çok ciddi seviye atlamıştı, serbest atışlarını çok daha soğukkanlılıkla atıyor, en önemlisi maç sonunda toptan kaçmıyordu.-- Fakat Giannis özelinde değerlendirilen kriterlerin çok farklı olduğunun da altını çizmek lazım. Her ne olursa olsun Giannis dünyanın en iyi oyuncusu tartışmasında adı geçen bir oyuncu…Giannis Antetokounmpo’nun maç sonrası açıklamalarının çok anlamsız olduğunu vurgulayan Kaan Kural,dedi. Kural şöyle devam etti:“Her insanın her meslekte başarı ve başarısızlık standartları vardır. Her şeyden öte bir işin başarı olarak kabul edilen standartları bulunur, bu çok nettir. Mesela Milwaukee Bucks ile Miami Heat’in başarı standartları aynı değil.







‘SPORDA HER ŞEY HEDEFLER DOĞRULTUSUNDA ORTAYA ÇIKAR, DOĞAL OLARAK BAŞARISIZLIK VARDIR’



Eski Milli Basketbolcu Hakan Köseoğlu da Giannis’in maç sonrası yaşamış olduğu üzüntüyle talihsiz cümleler kurduğunu düşünenlerden…



Köseoğlu, “Giannis’in büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını düşünüyorum. Konuşmasında vücut diliyle bunu çok net gösterdi. Normal sezonu birinci bitiren ve son beş sezona damgasını vurmuş bir oyuncudan bahsediyoruz. Sezonun böyle biteceği aklının ucundan bile geçmiyordur. Fakat sporda başarısızlık yoktur çıkışı çok yanlış” ifadelerini kullandı. Köseoğlu, şu yorumda bulundu:



-- Sporda her şey hedefler doğrultusunda ortaya çıkar. Doğal olarak 'Sporda başarısızlık yoktur' demek büyük bir yanlış. Özellikle basketbolda başarı ve başarısızlığı tarif ederken önce takım, sonra da bireysel performansı dikkate alarak bir tanımlama yapmak gerekiyor. Özellikle Giannis’in serinin ilk maçında 10 dakika oynaması, ikinci maçında da olmaması hem kulüp adına hem de kendi adına bu sonucun oluşmasında en büyük etkenlerden biri…



-- Herkesin beklentisi NBA finali ya da şampiyonluğuydu. Çünkü Milwaukee Bucks, normal sezonun lideriydi. Bu da iyi bir takım ve iyi bir oyuncu kadrosuna sahip olduğunu gösteriyor. Fakat gelinen noktada büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Miami Heat adeta Giannis ve arkadaşlarını darmaduman etti. Üstelik play-in oynayarak play-off'lara kalan bir takım başardı bunu… Milwaukee Bucks cephesinden bakarsak çok net bir başarısızlık… Burada başarı hikâyesini yazan Miami Heat!”



Sporda başarı ve başarısız kavramını ülkemizde Anadolu Efes’ten örnek vererek değerlendiren Köseoğlu, “Bu sezon Anadolu Efes’i başarısız olarak kabul ediyor muyuz? Evet… Kaldı ki bu cümleyi pandemi dönemi de dahil olmak üzere son üç sezonun en başarılı takımı için kuruyoruz. Çünkü beklentiler hep onlardan geldi. Kazanılan şampiyonluklar ve oynanan güzel maçlar hep beklentiyi artırdı, bir çıta belirlenmiş oldu. Ama bu yıl işler iyi gitmedi ve başarısız oldular. Sporda başarı ve başarısızlık bu kadar nettir” dedi.

Antetokounmpo'nun yaptığı açıklama sadece NBA’de değil, spor dünyasında da farklı yorumlara neden oldu. Kadınlarda dünya sıralamasında dokuzuncu sırada bulunan Yunan tenisçi Maria Sakkari’den yurttaşı Antetokounmpo’ya destek geldi. Madrid Açık’ta korta çıkan ve maç sonunda Antetokounmpo’nun yaptığı açıklamayı değerlendiren, Sakkari, “Bir tenis karşılaşmasında kaybettiğinizde başa döner ve her şeye sıfırdan başlarsınız. Kaybetmenin ne anlama geldiğini ve hedeflerinize ulaşamadığınızda neler yaşadığınızı herkesin anlaması için yapılmış bir ‘uyandırma alarmı’ olarak görüyorum. Kaybetmek dünyanın sonu değil” ifadelerini kullandı.









‘AÇIKLAMALARINDAKİ MICHAEL JORDAN ÖRNEĞİ ÇOK YANLIŞ’

‘KOBE BRYANT YA DA MİCHAEL JORDAN OLSAYDI BAŞARISIZLIĞI ÜSTLENİRDİ’

Michael Jordan, her sezon şampiyon ya da MVP olmadı ama dünya basketbolunda çok önemli bir konuma sahip oldu. Sokakta bir çocuğa sorduğunuzda bile onun adını duyuyor olmak, Jordan’ın ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu ve basketbola neler kattığını gösteriyor. Giannis’in Jordan örneği hiç doğru değil.

Giannis’in “Michael Jordan 15 sezon oynadı, altısında şampiyon oldu. Diğer dokuz yıl başarısızlık mıydı?” yorumunun çok yanlış olduğunu söyleyen spor yazarı Murat Murathanoğlu, “Antetokounmpo, Jordan yorumunda 15 yıl diyor. Ama bu kariyeri iyi okumak lazım” dedi ve şöyle devam etti:“Jordan, Chicago Bulls'a ilk geldiğinde Bulls, tarihinin en kötü kadrolarından birine sahipti. İki-üç yıl zaten sancılı geçti. Sonrasında Jordan ile birlikte takım vites artırdı ve çok iyi başarılar elde etti. İnanılmaz işler yaptı, tam bir kazanandı.Giannis’in bu düşünceleri bir kenara bırakıp bu seride nerede hata yaptığını sorgulaması gerektiğinin altını çizen Murathanoğluifadelerini kullandı.