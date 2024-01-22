Spor yazarları Trabzonspor - Galatasaray maçını değerlendirdi | Maça damga vuran Icardi detayı! Fenerbahçe maçında...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti ve puanını 54'e çıkardı.

Trabzon'da oynanan maçta Galatasaray'ın galibiyet gollerini 13 ve 61 dakikalarda Wilfried Zaha, 64. dakikada Kaan Ayhan, 80 ve 90+6. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Ev sahibi Trabzonspor'un tek golü ise 79. dakikada Enis Destan'dan geldi.

Galatasaray, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'a rakip olduğu bir maçta beş golü ilk kez attı. Bu sonuçla ligde puanını 54'e yükselten Galatasaray, aynı puanda bulunan Fenerbahçe'nin averajla gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Yazarlarımız Uğur Meleke ve Fırat Aydınus mücadeleyi değerlendirirken Okan Buruk'un performansı övgü topladı.



Uğur Meleke: Zaferin gururlu mimarı Okan Buruk



Dün sporseverler için izlemesi keyifli bir ilk yarı oynandı Trabzon’da. Ki Trabzonspor’un Abdullah Avcı’lı 12 maçlık periyodunda çok az müsabaka için bunu söyleyebiliyoruz. Belli ki dün Trabzonspor, erken bir golle geriye düşünce ilk devrede daha fazla yansıttı potansiyelini sahaya. Topu Fenerbahçe müsabakasının aksine daha fazla talep ettiler, ilk devrede topla oynama oranı yüzde 50’ye 50 idi. Ön tarafa daha kalabalık gittiler, ilk devrenin sonunda şut istatistiği 6-6 dengedeydi, kornerlerde de 3-2’lik Trabzon üstünlüğü söz konusuydu.

Haberin Devamı

UZUN OYNAMAKTA ISRAR EDiNCE...

Ancak uzun oynama ısrarları değişmedi, Uğurcan sahada Onuachu varmışçasına 50-60 metrelik toplar attı sürekli. Enis ve Mendy sağa giderek bu topları almaya çalıştılar ama çoğunlukla Abdülkerim, sonra da Davinson göklere hakim olarak büyümeden yok ettiler Trabzon’un şanslarını.

KAYSERi MAÇINDAKi MODELE SADIK KALDI

Okan Buruk’un dünkü stratejisiyse Kayseri maçının başarılı son 20 dakikasından esinlenmişti. Kayseri önünde son bölümde sol bekte Kaan’lı, sağ açıkta Barış’lı düzen atak sürekliliği sağlamış, zaten galibiyet de Barış’ın kazandırdığı penaltıyla gelmişti. Buruk o modele sadık kaldı, dün sol bekte Kaan, merkezde Kerem Demirbay, sağ açıkta Barış’ın yerlerini korudu. En uçta ise sürpriz rol Zaha’nındı. Hem Barış, hem Kaan, hem Kerem, hem de Zaha’nın dün gol ya da asist katkısı vermiş olmaları, Okan Buruk’un derbi stratejisinin başarısının kanıtı.

Haberin Devamı

ZAHA KALiTESiNi GÖSTERDi

Zaha her ne kadar bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergilese de çok kaliteli bir futbolcu olduğunu hatırlattı dün gece. Maçın birinci dakikasından itibaren parmak uçlarının üstündeydi adeta. Hep canlıydı, istekliydi, hareketliydi. 13’te perdeyi açan golü attı, 27’de etkili bir kafası, 30’da bloklanmış bir şutu var. 60’ta düzgün bir vuruşla ikinci golü, 64’te ölçülü pasıyla üçü getirdi. Okan Buruk geçtiğimiz sezonun ilk yarısında İcardi’yi kulübede oturtup, en uçta Barış’ı kullanıp farklı geçmişti Fenerbahçe'yi. Dün de Zaha’ya santrfor rolünü vererek farklı kazandı. Bu zaferlerin baş mimarı, doğru kararlarıyla Okan Buruk kesinlikle.

Haberin Devamı

Fırat Aydınus: Zaferin gururlu mimarı Okan Buruk

Mauro İcardi ve Halil Dervişoğlu alternatifleri varken, Okan Buruk ikisini birden yedek bırakıp sürpriz biçimde Wilfried Zaha’yı santrfor oynattı. İlk 45 dakikada Boye-Barış ikilisi sağ kanadı çok etkili kullandı. Bununla birlikte Zaha açık alanları iyi değerlendirerek Trabzonspor defansını bir hayli zorladı. Geldiği günden bu yana CV’sine yakışır performans gösteremediği için tepki gören Zaha, büyük maçların oyuncusu olduğunu Manchester United deplasmanından sonra Trabzonspor karşısında da gösterdi ve çok klas bir gol atarak Galatasaray’ın ilk yarıyı 1-0 önde kapatmasını sağladı.

Haberin Devamı

TEMPO YÜKSEK, POZiSYON ÇOKTU

İki takımda da çok sayıda önemli futbolcunun olmaması maçın temposunu ve açık bir oyun oynanmasının önüne geçemedi. İlk yarıda, orta sahaların çabuk geçildiği, tempolu, her iki kalede de pozisyonların yaşandığı ama Galatasaray’ın daha net fırsatlar ürettiği bir mücadele izledik. İlk golden sonra Galatasaray, Barış, Boye, Zaha ve bu oyunculara arkadan destek veren Torreira ile gole yaklaştı ama sonuca ulaşamadı.

ABDULLAH AVCI YANILTTI

Maçtan önce topu Galatasaray’ı bırakacağı düşünülen Trabzonspor’un, tam aksine topa hükmetmeye ve oyunu domine etmeye çalışması handikaplar yarattı. Bunun üstüne Abdullah Avcı’nın ikinci yarı yaptığı değişikliklerle risk alması sonucu sarı kırmızılı futbolcular orta sahayı rahatça geçmeye başladı.

Haberin Devamı

Sahanın yıldızı olan Zaha’ya bu kadar açık alan verirsen sonuç kaçınılmaz olur. 3-0’dan sonra Galatasaray’ın üstüne giden Trabzonspor’un hem defansı hem orta sahayı yok sayarcasına şuursuzca hücum etmesi Kerem Aktürkoğlu’nun gollerine imkan verdi. Kerem Aktürkoğlu’nun özellikle ilk golü gerçekten mükemmeldi.

ACiL DURUM iLAN EDiP CAMI KIRDI!

Sonuçta Okan Buruk’un mükemmel analizleri sayesinde Trabzonspor gibi bir takım karşısında nasıl oynaması gerektiğini çok iyi bilen Galatasaray, neredeyse elini kolunu sallayarak 5 gol atarak haklı bir galibiyet elde etti. Eminim Galatasaray taraftarları şu an “İcardi’nin yokluğunda halilin yerine neden Zaha santrfor oynatılmadı” diyorlardır. Okan Buruk Trabzonspor karşısında acil durum ilan edip camı kırdı ve santrforda Zaha’yı oynatıp hedefine ulaştı.

BiTiGEN iYi MAÇ YÖNETTi MHK’NiN ELiNi RAHATLATTI

Bu sezon başarılı performans gösteren hakemlerden Abdulkadir Bitigen iyi bir maç yönetti diyebiliriz. Hem futbolcuların hem oyunun gidişatının hem de skorun yardımcı olduğu maçta Bitigen faul ve fena hareketler ile disiplin cezalarında başarılıydı. Sakin ve özgüvenli bir yönetim gösterdi. Bundan sonraki zorluk derecesi yüksek maçların hakemi olarak MHK’nin elini biraz daha rahatlattı. Maç içinde çok spesifik ve sonuca etki edecek hatası yoktu. Sadece üçüncü golden önce Bakasetas’ın faul beklediği pozisyonda Kerem Demirbay’ın müdahalesinde yorumunu yaptı ve oynattı. Burada var hakeminin karışabileceği türden bir atak başlangıç fazı yok. Sahada hakemin görüp değerlendirdiği bir pozisyon. Top Bakasetas’ın kontrolünde ve Demirbay’ın dizi ile rakibinin dizine bir müdahalesi var. Ben faule yakınım ama hakemin takdir hakkını kullanarak oynatmasını çok sorgulamam. Kerem Aktürkoğlu’nun iptal edilen golünde var’ın, elin kural dışı kullanımından dolayı yüze gelmesi ve Bitigen arkada kaldığı için göremediği bir pozisyon olmasından dolayı çağırması doğruydu.