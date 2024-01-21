Galatasaray'da Okan Buruk: Galatasaray tarihinin en iyi performansını gösteriyoruz

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'u 5-1 yenen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalar yaptı.

Çok iyi bir oyunla kazandıklarını belirten Okan Buruk, "Maça fena başlamadık. İlk yarının sonlarına doğru 10 dakika iyi değildik. İkinci yarıya başlarken önde oynamamız gerektiğini ve sakin olmamız gerektiğini konuştuk. Sonlandırma problemlerimiz vardı ama bu kez 5 gol attık, Bir de sayılmayan golümüz vardı, 6 gol. Trabzonspor deplasmanı zordur. Rakip ne kadar eksik olursa olsun üzerimizde zaman zaman baskı kurdular. 2-0'ı bulunca maçı bitirdik. Oyuncularıma teşekkür ederim. Temmuzdan beri maç oynuyoruz. Çok güvendiğimiz bir kadro var. Zaha'nın performansı, Kaan'ın performansı... Farklı pozisyonlarda denedik." diye konuştu.

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"OYUNCULARIMIZA SALDIRIYORLAR"

Taraftara seslenen ve oyunculara destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Okan Buruk, "Çok sabırsızız, oyuncuları devamlı asıp kesiyoruz. Sosyal medyadan çok yapılıyor. Ndombele üzerinden yapıldı geçen hafta. Zaha, Sanchez ve Icardi üzerinden bunlar yapıldı. Galatasaraylılar, oyuncularına sahip çıksın. Sabır gerekiyor, çok daha iyi olacağız." dedi.

"ŞAMPİYONLUK YÜRÜYÜŞÜNE DAVET EDİYORUM"

Kenetlenmeye ihtiyacı olduklarını kaydeden Okan Buruk, "Maç kaybımız çok az. Bu sene 1 maç kaybettik. Geçen sene 4 maç kaybetmiştik. Büyük takımlara karşı oynamak, konsantre olmak daha başka oluyor. Diğer maçlarda konsantrasyon bazen zor oluyor. Size karşı daha çok kapanan takımlara karşı oyunlar değişik olabiliyor. Büyük maçları kazanıyoruz, geçen senenin şampiyonuyuz. Belki ligde Galatasaray tarihinin en iyi performansını gösteriyoruz. Oyuncularımıza sahip çıkalım. Her geçen gün daha fazla alışıyorlar. Zaha attığı gollerin dışında savunmada iki golü önleyen hamleler yaptı. Bu tür oyunculara sahip olduğumuz için şanslıyız. Sürekli ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Geçen sene Başakşehir maçından sonra havaya girmiştik. Taraftarın desteğiyle yine başarılara ulaşacağız. Bizim kenetlenmeye ihtiyacımız var. Camianın kenetlenmeye ihtiyacı var. Şampiyonluk yolunda hep beraber doğru bir yürüyüş yapacağız. Herkesi bu yürüyüşe davet ediyorum."