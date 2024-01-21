Trabzonspor - Galatasaray maçında Wilfried Zaha resitali! Kariyerinde böylesini ilk kez Trabzon’da yaşadı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşırken Wilfried Zaha'nın şov yaptığı maçta birçok ilk yaşandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, tek değişikliği savunmanın sağında yaptı. Avcı, Mehmet Can Aydın'ın yerine Hüseyin Türkmen'i görevlendirdi. Trabzonspor, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu, sakatlıkları bulunan Orsic ve Denswil ile kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok olmak üzere 7 eksikle maça çıktı.

Bordo mavililerde Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer edilmesi beklenen Anastasios Bakasetas da Galatasaray maçına yedek kulübesinde başladı.

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MAURO ICARDI YEDEK SOYUNDU

Sarı kırmızılılarda geçirdiği ameliyat sonrasında tedavisine devam edilen Sergio Oliveira, Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında bulunan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu ile Angelino kadroda yer almadı. Galatasaray'da Kayserispor maçı 11'ine göre Tete, Halil İbrahim Dervişoğlu ve Ndombele yedek kulübesine çekilirken Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay ve Kaan Ayhan ise 11'de yer buldu.

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Sarı kırmızılı ekipte sakatlığını anlatan Mauro Icardi yedek kulübesinde yer aldı.

TRİBÜNLER DOLDU

Trabzonsporlu taraftarlar, Galatasaray maçına büyük ilgi gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar, karşılaşmalara fazla rağbet göstermezken Galatasaray maçının biletlerini bir gün öncesinden tüketti.

İki takım arasında oynanan karşılaşmada toplam 2 bin 250 güvenlik görevlisi de görev yaptı.

Bordo mavili taraftarlar, tribüne 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' yazılı pankart astı.

ELMANDER'DEN SONRAKİ EN ERKEN GOL

Trabzonspor filelerini 13'üncü dakikada havalandıran Wilfried Zaha, Aralık 2011'den (5. dakika; Johan Elmander) bu yana Galatasaray'ın bu deplasmandaki en erken golünü kaydetti.

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İKİ GOL VE BİR ASİST

Müsabakanın 61. dakikasında bir kez daha sahne alan Wilfried Zaha, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

Wilfried Zaha, Kaan Ayhan'ın golünde bir de asist yaparak üç gole de etki etti.

31 yaşındaki oyuncu böylece Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında da 1 kez fileleri havalandıran Zaha'nın bu sezon toplam 9 golü bulunuyor.

Trabzonspor karşısında iki gol atan ve bir asist yapan Wilfried Zaha, en üst lig kariyerinde en fazla gol katkısı sağladığı maçı oynadı.

GALATASARAY'DA İLK GOL

Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında Sassuolo'dan kadrosuna kattığı Kaan Ayhan, sarı kırmızılı kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşadı.

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Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayan Kaan Ayhan, müsabakanın 64. dakikasında bordo mavili ağları havalandırdı ve sarı kırmızılı takımdaki ilk golünü kaydetti.

KEREM AKTÜRKOĞLU BU SEZONKİ 10. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor maçında kaydettiği gollerle bu sezonki 10. golünü attı. Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda mücadele ettiği Trabzonspor'u 5-1 yenerken, sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu da rakip fileleri havalandırdı.

Müsabakanın 80. dakikasında Kerem ceza sahası dışı sol tarafından uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 4-1 yaptı. Uzatma dakikalarında yine sahneye çıkan sarı-kırmızılı futbolcu skoru 5-1'e getirdi.

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25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 10. golünü kaydetti. Başarılı futbolcu bu gollerin 7'sini Süper Lig'de, 3'ünü UEFA Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde attı.

Mücadeleye 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu 90 dakika sahada kaldı.

OKAN BURUK'TAN BAŞARILI SERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray tarihinde Trabzonspor'u üst üste üç Süper Lig maçında mağlup eden dördüncü teknik direktör oldu.

Okan Buruk

Mircea Lucescu

Fatih Terim

Mustafa Denizli