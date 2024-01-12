Spor dünyasından şehitlerimiz için başsağlığı mesajları! TFF'den saygı duruşu kararı

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Spor dünyası, şehitlerimize ağlıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 5 askerin şehit olduğunu, 8 askerin de yaralandığını açıklamasının ardından spor kulüplerinden ve federasyonlardan peş peşe paylaşımlar geldi.

TFF: Acımız Büyük

Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde hain teröristlerle yaşanan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz.

Aziz şehitlerimiz anısına 13, 14 ve 15 Ocak tarihlerinde oynanacak tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Kulüplerimiz siyah kol bandıyla sahaya çıkacak.

TBF: Milletimizin Başı Sağolsun

Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde yaşanan çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

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TVF: Pençe Kilit Harekat Bölgesinde çıkan çatışma sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize ise acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağolsun.

Beşiktaş: Milletimizin Başı Sağ Olsun

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde hain teröristlerle çıkan çatışmada beş askerimizin şehit düştüğünü, sekiz askerimizin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve aziz milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

Fenerbahçe: Milletimizin başı sağ olsun.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

Galatasaray: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

Trabzonspor: Irak’ın Kuzeyi’nde yürütülen operasyonda; hain terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

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Adana Demirspor: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle girilen çatışma sonucunda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz.

Milletimizin başı sağ olsun

Başakşehir: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen operasyonda hain terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Yüce Allah’tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

Kayserispor: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet; yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

Milletimizin başı sağ olsun.

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Ankaragücü: Pençe Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

Milletimizin başı sağ olsun!

Antalyaspor: Milletimizin başı sağ olsun!

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet; acılı aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerimize de acil şifalar dileriz.

Sivasspor: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

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Alanyaspor: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışma sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz.

Gaziantep FK: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit düşen Kahraman Askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

Milletimizin başı sağ olsun.

Fatih Karagümrük: Başımız sağ olsun

Pençe-Kilit harekatı bölgesinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan beş kahraman askerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize ise acil şifalar dileriz.

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Konyaspor: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristler ile çıkan çatışma sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı; yaralanan askerlerimize ise acil şifalar dileriz.

Milletimizin başı sağ olsun.

Pendikspor: Milletimizin başı sağ olsun.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

İstanbulspor: Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde terör örgütleriyle girilen çatışmada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.