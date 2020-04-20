Sorunlar yumağı Fenerbahçe! Corona virüs Kanarya'yı çok sarstı

Spor Arena/Süleyman ARAT - Sezon seyircisiz devam ederse maç günü ve Fenerium gelirleri düşecek.

Yeni sezonda amatör branşlara ayrılacak bütçenin belirlenmesi gerekiyor.

Transfer bütçesi oluşturmak için önemli oyuncuların satılması gündemde.

Basketbolda, antrenör belirsizliği başta olmak üzere sıkıntılar mevcut.

Yapılan birçok araştırmada, koronavirüs salgınına bağlı yaşanan ekonomik kriz nedeniyle tüm dünyada spor kulüplerinin küçülmesinin kaçınılmaz olduğu ortaya koyulurken, Türkiye’de bu durumdan en çok etkilenecek kulüplerden biri de F.Bahçe... Haziran 2021’deki seçimli genel kurula şampiyon girmek isteyen Başkan Ali Koç’un yeni sezona nasıl bir kadro yapısı ve teknik ekiple başlayacağı merak konusu. ‘Gidecekler’, ‘kalacaklar’ listeleri yapılırken, teknik adam isimleri de havalarda uçuşuyor...

Seyircisiz maçlar gelirleri vuracak

Kulüp ciddi bir gelir kaybı ile karşı karşıya. Ligin kalan bölümüne devam edilse bile karşılaşmaların seyircisiz oynanması öngörülüyor. Bu durumda gerek bilet satışları gerekse Fenerium gelirleri ciddi anlamda düşecek. Virüs korkusunun, gelecek sezonki kombine satışlara etki etmesi de muhtemel. Bu da zaten maddi sıkıntı yaşayan sarı lacivertli ekibi daha da zor duruma sokacak gibi duruyor.

Gustavo hariç herkes satılabilir

Başkan Koç’un gelecek sezon kadroda revizyona gidip sağ ve sol bek, stoper, 10 numara ve kanat transfer etmek istediği biliniyor. Ancak kulübün bu kadar transferi karşılayacak bir bütçesi yok. ‘Almak için satmak’ zorunda olan F.Bahçe’de Muriç, Altay, Zajc ve Jailson gibi önemli isimlerin satışı gündeme gelebilir. Yalnızca, düşük bedelle yeri doldurulamayacağı düşünülen Gustavo her halükarda takımda kalacak.

Hangi teknik direktör gelecek?

Birçok kulüp altyapıya yönelmeye hazırlanırken, Fenerbahçe’nin bu konuda nasıl bir yapılanma içine gireceği, iddialı bir altyapı düzeni oluşturmak için hangi teknik adamı getireceği de merak konusu... Bir başka merak edilen konu da yeni sezonda amatör branşlara ayrılacak bütçe. Kadın basketbolda, kadın ve erkek voleybolda bir bütçe daralması olacağı, bu branşlarda yıldız transferlerin artık çok zor olduğu konuşuluyor.

Obradovic konusu çözüm bekliyor

Koç yönetimini en çok zorlayacak konulardan biri de şüphesiz basketbol şubesinde oluşan sorular...

F.Bahçe camiasında konuşulan sorular şöyle:

1- Obradovic’in kalıp kalmayacağı konusu ne zaman netleşecek? Bu konunun muallakta kalmasının takımın aldığı skorlara da yansıdığı biliniyor.

2- Takımdan gönderilecek oyuncular kimler olacak?

3- Basketbolda ciddi bir küçülmeden söz ediliyor, bu küçülmenin boyutu ne olacak?

4- Euroleague hedefinden sapma olacak mı?