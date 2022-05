Son Dakika: Zlatan Ibrahimovic'ten Serdar Dursun'a videolu mesaj! "Gerçek Zlatan'dan kopyasına selamlarımı yolluyorum"

İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Zlatan Ibrahimovic, kendisini idolü olarak gören Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Serdar Dursun'a video gönderdi.

İsveçli futbolcunun 2020 yılında kendisine gönderdiği söz konusu videoyu kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Serdar Dursun, Zlatan Ibrahimovic'in sözlerini paylaşıma not olarak ekledi.

Zlatan Ibrahimovic'in videoda, "Serdar unutma sadece bir Zlatan var. Gerçek Zlatan'dan kopyasına selamlarımı yolluyorum. Kendine iyi bak ve desteğin için teşekkürler" ifadelerini kullandığı görülüyor.

SERDAR DURSUN İÇİN ZLATAN IBRAHIMOVIC FİGÜRÜ ÖNEMLİ

Serdar Dursun için Zlatan Ibrahimovic’in önemi büyük. Kendisine idol olarak İsveçli golcüyü alan Serdar Dursun, genç yaşlarından itibaren oyun tarzı olarak idolüne benzemeye çalıştı. Fiziksel açıdan da güçlü olduğu için dünyaca ünlü yıldızla benzerlikler kurdu.

İNGİLTERE'YE ATTIĞI GOLÜ BİLE DENEDİ

Denizlispor'dan Şanlıurfaspor'a kiralanan Serdar Dursun, yeni takımında çıktığı maçta Zlatan İbrahimovich'in İngiltere'ye attığı röveşata golünü denedi. Ceza sahası dışından denediği röveşata sonrası teknik heyetin ve taraftarların tepkisini çektiği için yollar ayrıldı.

Serdar Dursun'un eski takım arkadaşları Zlatan Ibrahimovic’e olan sevgisini farklı yönden anlatıyor. Yetenekli oyuncunun eski takım arkadaşlarının, "Başlangıçta Zlatan Ibrahimovic'e benzemeye çalışırdı. Çok güçlü bir oyuncu. Fenerbahçe’de çok enterasan ve zorluk derecesi yüksek goller atacaktır. Türkiye’den ayrıldıktan sonra Almanya’da kendisini çok fazla geliştirdi" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Serdar Dursun, sarı lacivertli formayla bu sezon 33 maçta 11 gol atıp 2 asist de yaptı.

Thank you King @Ibra_official Serdar, remember, theres only one Zlatan. A big greeting from the real Zlatan to the copy. Take care, live well and Thank you for the support 😀 #zlatan #idol #theking pic.twitter.com/EpmV9oUKqO