Avrupa futbolu tarihine geçen Ancelotti Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş! Eşiyle Dereağzı'nı dahi gezdi...

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5 büyük ligde şampiyon olan ilk teknik direktör olarak tarihe geçen Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde de tarih yazmaya devam ediyor. Real Madrid'in hocası, Manchester City zaferiyle birlikte Devler Ligi'nde en çok final gören teknik direktörler sıralamasında en üst sıraya yükseldi. 5 kez finale yükselen Ancelotti'yi 4 finalle Klopp, Sir Alex Ferguson ve Lippi takip ediyor.

Futbol tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri olan Carlo Ancelotti; İtalya'da Milan, İngiltere'de Chelsea, Fransa'da PSG, Almanya'da Bayern Münih ve İspanya'da Real Madrid ile şampiyonluk yaşadı.

"REAL MADRİD'İN BİR SİHRİ VAR"

Carlo Ancelotti, dün geceki mucizenin ardından basın mensuplarının karşısına geçerken City karşısında tek bir an olsun umutsuzluğa kapılmadığını söyledi. İtalyan teknik adam, mücadeleyi "Manchester City karşısında yaşadığımız durum, PSG ve Chelsea maçlarında da gerçekleşti. Bunun nasıl olduğunu sorarsanız, elenmiş gibi göründüğümüzde pes etmememize yardım eden bu kulübün tarihidir. Real Madrid'in başka hiçbir kulüpte olmayan bir sihri var" sözleriyle değerlendirdi.

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İtalyan çalıştırıcı Modric ve Benzema'nın oyundan alınması ile ilgili ise "Modric'in bir problemi yoktu. Daha diri oyuncularla oynamak istedim. Bazen daha fazla enerjiye ihtiyacınız oluyor." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN KAPISINDAN DÖNDÜ

Real Madrid ile La Liga şampiyonluğuna uzanan ve Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşayacak olan Carlo Ancelotti, kariyerinin ilk yıllarında Fenerbahçe'den oldukça cazip bir teklif almıştı. Dünyaca ünlü çalıştırıcı kariyerinin ilk yıllarında gerçek anlamda Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü.

Fenerbahçe ile anlaşmak için eşiyle birlikte İstanbul'a gelen ve Dereağzı Tesisleri'ni gezen Ancelotti, Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşmede sarı-lacivertli yönetime tüm şartlarını kabul ettirmiş ancak imza bir atılamamıştı.

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O dönem Otto Baric ile yollarını ayıran sarı-lacivertli takım, Ancelotti'yi İstanbul'a getirse de ünlü teknik adamın son anda vazgeçmesi üzerine bu birliktelik gerçekleşmemişti.

Carlo Ancelotti yıllar sonra İspanyol basınına verdiği röportajda Fenerbahçe'den aldığı teklifi böyle anlatmıştı:

"Özel bir uçakla İstanbul'a gittim ve beni binlerce taraftar karşıladı. Parma'da 550 bin dolar kazanıyordum ve bana üç yıl için 3 milyon dolar teklif etmişlerdi. İmza atmamak için çeşitli bahaneler uydurdum ama her şeyi kabul etmeye hazır görünüyorlardı. Gerçek şu ki İstanbul'a gitmeden önce Luciano Moggi (Juventus'un o dönemdeki genel menajeri) beni aradı ve 'Bir şeye imza atmadan önce beni ara' dedi. 'Seni burada istiyoruz' dedi.İstanbul'da görüşmeyi tamamlayıp İtalya'ya dönünce Moggi'yi aradım. Casus filmi gibiydi. Arabamla Antonio Giraudo'nun evinin önüne kadar onları takip ettim. Sonra onların arabasına geçtim. Moggi'nin yanında Bettega da vardı. Bana, 'Juventus'u çalıştırmak ister misin?' diye sordular. Ben de, 'Lippi ile çalışıyorsunuz' dedim. Onlar da bana, 'Burada mutlu değil, biz de seninle çalışmak istiyoruz' cevabı verdiler. Ben de 'elbette' deyince, Moggi cebinden, bir kağıt çıkardı, beyaz sıradan bir kağıda yazılmış 23 maddelik bir sözleşmeydi. Juventus'la sözleşmeyi ilk o zaman imzaladım. Juventus ile anlaştıktan sonra Fenerbahçe'ye bir cevap vermem gerekiyordu ama bunu yapamadım. Korkak bir tavuk gibi davrandım ve Fenerbahçe'nin başına geçemeyeceğimi onlara eşim söyledi. Bu yüzden her zaman büyük bir utanç duydum." CARLO ANCELOTTİ

Ancelotti'den olumsuz cevap alan Fenerbahçe, daha sonra Joachim Löw ile anlaşmıştı. Fenerbahçe Alman teknik direktör yönetiminde sezonu üçüncü sırada tamamlamış, devamındaki süreçte Löw ile yol ayrımına gidilmişti.

TAHİR KARAPINAR: ARDA GÜLER DÜNYA ÇAPINDA OLACAK

Fenerbahçe Futbol Akademi Koordinatörü Tahir Karapınar, Spor Arena YouTube kanalında Uğur Yapıcı'nın sorularını yanıtladı. Akademinin hedefi, altyapıdan çıkan oyuncular, Arda Güler'in geleceğini, Başkan Ali Koç'un altyapıya bakışı, İsmail Kartal ile ilişkisi ve daha fazlası videomuzun tamamında.

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Yorumlarınızı bekliyoruz, keyifli seyirler.

00:00 Teaser

00:30 Açılış

01:45 Tahir Karapınar ve Ekibinin Misyonu

04:17 Fenerbahçe Futbol Akademisi

05:12 Fenerbahçe'deki Altyapı Eğitimi

07:12 Yarışmacı Antrenörlük&Yetiştirici Antrenörlük

08:23 Fenerbahçe Altyapısında Aidiyet...

10:10 A Takım Gidenler Prim Alınca Altyapıya Veriyor

11:40 Arda Güler Dünya Çapında Bir Oyuncu Olacak

13:00 U19 Takımın Şampiyonluk Yarışı

14:13 Isak Vural'da Sabır Gerekiyor...

15:24 İsmail Kartal'a Teşekkür Ediyorum

16:52 Ali Koç Bize Çok Güveniyor

17:44 Altyapı Konusunda Çok Büyük Destek Görüyoruz

19:40 Genç Oyunculara Mesajı...

24:10 Kapanış