MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Yusuf Yazıcı UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi!
GeriFutbol Son Dakika | Yusuf Yazıcı UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 23.10.2020 - 17:31 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Yusuf Yazıcı UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Yusuf Yazıcı UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi!
Abone Olgoogle-news

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk haftanın en iyi oyuncusu, Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı oldu.

UEFA'nın internet sitesinde yapılan haftanın oyuncusu oylamasında Yusuf Yazıcı ile birlikte Benfica'dan Uruguaylı Darwin Nunez, Leicester City'den Nijeryalı Kelechi Iheanacho ve Villarreal'den Japon Takefusa Kubo yer aldı.

Lille'in deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1 mağlup ettiği maçta "hat-trick" yapan Yusuf Yazıcı, oylamada rakiplerini geride bırakarak haftanın oyuncusu seçildi.

Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Liginde haftanın 11ine seçildi
Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi!
Yusuf Yazıcı paylaştı
Yusuf Yazıcı paylaştı!

Son Dakika | Yusuf Yazıcı UEFA Avrupa Liginde haftanın oyuncusu seçildi

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle