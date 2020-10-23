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GeriFutbol Yusuf Yazıcı paylaştı! "Çalışmaya ve inanmaya devam..."
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.10.2020 - 14:37 | Son Güncelleme:

Yusuf Yazıcı paylaştı! "Çalışmaya ve inanmaya devam..."

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Yusuf Yazıcı paylaştı! "Çalışmaya ve inanmaya devam..."
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'in UEFA Avrupa Ligi maçında 3 gol atan Yusuf Yazıcı, daha çok çalışacağını belirtti.

Takımının deplasmanda 4-1 kazandığı Sparta Prag karşılaşmasında "hat-trick" yapan Yusuf, Twitter hesabından, "Ben hep çok çalışmanın gücüne inandım. İnsanın hayatında inişler, çıkışlar olabiliyor." paylaşımında bulundu.

Hat-Trick sonrası Lille'den Yusuf Yazıcı paylaşımıTarihi performans ve üç golün ardından takım arkadaşları Yusuf Yazıcı'yı tebrik etti. Lille Kulübü, soyunma odası görüntülerini de paylaştı
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Üzüntü ve sevinçlerin yaşamın bir parçası olduğunu kaydeden 23 yaşındaki milli futbolcu, "Ama bir tek şey değişmiyor. Çok çalışmak, doğru zaman geldiğinde karşılığını veriyor. Çalışmaya ve inanmaya devam." ifadelerini kullandı.

 

Yusuf Yazıcı paylaştı Çalışmaya ve inanmaya devam...

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