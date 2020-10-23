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GeriFutbol Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.10.2020 - 14:44 | Son Güncelleme:

Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi!

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Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi!
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Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

Avrupa Ligi gruplarında ilk hafta maçlarının en iyi 11'i, UEFA'nın internet sitesinde duyuruldu.

Hat-Trick sonrası Lille'den Yusuf Yazıcı paylaşımıTarihi performans ve üç golün ardından takım arkadaşları Yusuf Yazıcı'yı tebrik etti. Lille Kulübü, soyunma odası görüntülerini de paylaştı
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Lille'in deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1 mağlup ettiği maçta "hat-trick" yapan Yusuf Yazıcı'nın da yer aldığı kadro, şu şekilde:

Kaleci: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb).

Defans: James Tavernier (Rangers), David Luiz (Arsenal), Juan Foyth (Villarreal), Simen Jukleröd (Antwerp).

Orta saha: Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen), Takefusa Kubo (Villarreal).

Forvet: Darwin Nunez (Benfica), Yusuf Yazıcı (Lille).

 

Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Liginde haftanın 11ine seçildi

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