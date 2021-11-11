Son Dakika: Yusuf Yazıcı bombası! Galatasaray iddiası sonrası heyecan yaratan beğeni...

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Sezon başından bu yana Lille'de forma bulmakta zorlanan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yla ilgili transfer dedikoduları artıyor. Milli Takım'a çağrılmayan 24 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye dönebileceği öne sürüldü.

2019 yılında Trabzonspor'dan 17.5 milyon euro ve Edgar le'nin bonservisi karşılığında Lille'e transfer olan milli futbolcu, ilk sezonunda çapraz bağ sakatlığı yaşamış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Geçen sezona çok iyi başlayan ve özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde attığı gollerle dikkat çeken Yusuf Yazıcı, toplam 42 maçta forma giymiş ve 14 gol atıp 5 de asist yaparak takımının şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.

Takımı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Christope Galtier'in ayrılmasının ardından göreve Jocelyn Gourvennec'in gelmesi, Yusuf Yazıcı için adeta kötü dönemin başlangıcı oldu. Milli futbolcu, bu sezon ligde sadece 4 maçta ilk 11'de yer alan ve forma giydiği toplam 13 maçta sadece 394 dakika sahada kalabildi.

GOURVENNEC: "YEDEK OLSA BİLE BİR ŞEYLER KATABİLİR"

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Geçtiğimiz günlerde PSG maçı öncesi Yusuf Yazıcı'nın son durumuyla ilgili konuşan teknik direktör Jocelyn Gourvennec, "Yusuf oynayamadığı için hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü istediği kadar forma giyemedi. Onunla çok sık konuşuyorum. O karakterli bir insan. Maça ilk 11'de başlamadığında, iyi şeyler yapamayacağını düşünmemeli. Yedek olsa bile takıma bir şeyler katabilir. O çok yetenekli. İnanılmaz şeyler yapabilme yeteneğine sahip. Mükemmel bir sol ayağı var. Takıma yardım etmeye hazır olmalı" ifadelerini kullanmıştı.

DEDİKODULAR ALEVLENDİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Yusuf Yazıcı'nın ismi, altyapısından yetiştiği Trabzonspor'la anılmaya başlandı.

Lille'de az süre almasının ardından bordo-mavili takıma geri döneceği konuşulan milli futbolcu için taraftarlar da devreye girdi. Fransız temsilcisi Yusuf'u yarım sezonluğuna kiralık göndermeyi düşünüyor ve milli futbolcunun da Trabzonspor'a karşı soğuk olmadığı öne sürüldü.

TARAFTARIN PAYLAŞIMI HEYECAN YARATTI!

"Yüreğini Koy Ortaya" isimli Trabzonsporlu taraftar grubu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Yusuf Yazıcı'nın geri dönüşüyle ilgili taraftarı heyecanlandırdı.

Taraftar grubunun paylaşımında, "İnsan, hayalleri uğruna yaşar ve mücadele verir. Sen hayallerinin ilkini taraftarı olduğun takımın yani Trabzonspor’unun formasını giyip o her zaman heyecanla tribünün de olduğun Avni Aker’in çimlerine ayak basarak gerçekleştirdin. Sonra bir başka hayalin olan Avrupa’da futbol oynayıp şehrin Trabzon’u ve ülkeni başarı ile temsil etme hayalini bir de üstüne şampiyonluk yaşayarak gerçekleştirdin. Ama biliyoruz ki hayallerinin en büyüğü hala gerçekleştirilmek üzere kalbin de duruyor. O da gönül verdiğin Bordo-Mavi forma ile şampiyonluk hayali. Takımın sen yokken bu hayalin bir bölümünü başarıyla gerçekleştirdi. Sence de bu hayali gerçekleştirmenin tam da zamanı değil mi? Çok sevdiğin örnek aldığın Fatih Tekke “Keşke UEFA şampiyonu olmasaydım da Trabzonspor ile şampiyon olsaydım” demeci verdi kısa bir süre önce. Aynı şekilde seninle Trabzonspor’unun şampiyonluğunu hiç bir şeye değişmeyeceğini biliyoruz. Yarım kalan hayalini tamamlamak için yuvana dön kaptan. Beraber yaşayalım sevinçlerin en özelini!" ifadelerini kullanarak milli futbolcunun geri dönmesi için çağrı yaptı.

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Yapılan paylaşımı genç yıldızın ağabeyi de beğenirken, bu hareket ailesi ve menajerinin de geri dönüşü istediği şeklinde yorumlandı. Trabzonspor yönetimi ise şu an için böyle bir çalışmanın olmadığını dile getirdi.

Bazı taraftarlar milli futbolcunun geri dönüşüne sıcak bakarken, bazıları ise Yusuf Yazıcı'yı kadroda istemedi.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;













GALATASARAY İDDİALARI REDDEDİLDİ

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Geçtiğimiz günlerde ismi Galatasaray ile anılan Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

Cebebi açıklamasında, "Temsilciliğini yaptığımız sporcumuz Yusuf Yazıcı, Lille'in planlarında önemli bir yere sahip. Galatasaray Spor Kulübü ülkemizin güzide camialarından biri. Sayın Fatih Terim, Yusuf Yazıcı’ya A Milli Takım döneminde ilk kez forma veren, ona güvenen bir teknik direktör; dolayısıyla Yusuf’un kalbinde her zaman farklı bir yere sahip. Ama iki taraf arasında bir transfer görüşmesi gerçekleşmemiştir. Yusuf Yazıcı, Lille’in gelecek planlarında önemli bir yere sahip ve tüm çalışmalarını bu yönde sürdürüyor" ifadelerini kullanmıştı.