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Son Dakika: Lille'de hocasının gözüne giremeyen Yusuf Yazıcı için flaş iddia!

#Yusuf Yazıcı#Lille#Joeclyn Gourvennec
Son Dakika: Lillede hocasının gözüne giremeyen Yusuf Yazıcı için flaş iddia

Bu sezon Lille'de beklenen performansı gösteremeyen ve adeta formayı unutan Yusuf Yazıcı için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sadece 4 maçta ilk 11'de forma giyen milli futbolcunun takımdan ayrılma seçeneğini devreye soktuğu belirtildi.

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Geçtiğimiz sezon Lille'de şampiyonluk yaşayan ancak bu sezon istediği fırsatları bir türlü yakalayamayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı için Fransız basını, ciddi bir iddiayı gündeme getirdi.

2019 yılında Trabzonspor'dan 17.5 milyon euro ve Edgar le'nin bonservisi karşılığında Lille'e transfer olan milli futbolcu, ilk sezonunda çapraz bağ sakatlığı yaşamış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Geçen sezona çok iyi başlayan ve özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde attığı gollerle dikkat çeken Yusuf Yazıcı, toplam 42 maçta forma giymiş ve 14 gol atıp 5 de asist yaparak takımının şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.

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HOCA DEĞİŞTİ, FORMAYI UNUTTU

Takımı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Christope Galtier'in ayrılmasının ardından göreve Jocelyn Gourvennec'in gelmesi, Yusuf Yazıcı için adeta kötü dönemin başlangıcı oldu.

Bu sezon ligde sadece 4 maçta ilk 11'de yer alan ve forma giydiği toplam 13 maçta sadece 394 dakika sahada kalabilen milli futbolcu için Fransız gazetesi L'Equipe dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

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"AYRILMAYI DÜŞÜNMEYE BAŞLADI"

"Lille rotasyonunda o kadar geriye düştü ki, bir şeyler başarmasının çok zor olduğunu düşünmeye başladı" analizini yapan L'Equipe Gazetesi, "Yaşanan bu durum sonrası, kaçınılmaz olarak takımdan ayrılmayı düşünmeye başladı" iddiasında bulundu.

Son Dakika: Lillede hocasının gözüne giremeyen Yusuf Yazıcı için flaş iddia

BAŞKANIN SATMAYA NİYETİ YOK

Lille Başkanı Olivier Letang'ın açıklamalarına da yer veren gazete, "Yusuf'un ayrılmaya hiç niyeti yok. Takımdaki yerini yeniden kazanmak istiyor. Geçenlerde kendisiyle görüştüm ve ona takım için önemli olduğunu ve başarılı olana kadar satmayacağımı söyledim" cümlelerini sayfalarına taşıdı.

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GOURVENNEC'TEN AÇIKLAMA: YEDEK OLSA BİLE...

Geçtiğimiz günlerde PSG maçı öncesi Yusuf Yazıcı'nın son durumuyla ilgili konuşan teknik direktör Jocelyn Gourvennec, "Yusuf oynayamadığı için hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü istediği kadar forma giyemedi. Onunla çok sık konuşuyorum. O karakterli bir insan. Maça ilk 11'de başlamadığında, iyi şeyler yapamayacağını düşünmemeli. Yedek olsa bile takıma bir şeyler katabilir. O çok yetenekli. İnanılmaz şeyler yapabilme yeteneğine sahip. Mükemmel bir sol ayağı var. Takıma yardım etmeye hazır olmalı" ifadelerini kullanmıştı.

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#Yusuf Yazıcı#Lille#Joeclyn Gourvennec

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