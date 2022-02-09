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Son dakika: Younousse Sankhare'den olay iddialar! Giresunspor'dan açıklama geldi...

#Younousse Sankhare#Giresunspor#Süper Lig
Son dakika: Younousse Sankhareden olay iddialar Giresunspordan açıklama geldi...

Giresunspor'un Senegalli oyuncusu Younousse Sankhare'nin Fransız basınına yaptığı; 'Sportif direktör evi ve arabamı iade etmemi istedi. Mümkün olan her türlü baskıyı yapıyorlar. Evimde elektrik yok. Pazartesi günü başkan beni tehdit etti. Güvenliğim tehlikede. Bana karşı düşmanlık var' açıklamalarına Yeşil-beyazlı kulüpten yanıt geldi. Açıklamada, "Kulübümüzü suçlayıcı ve küçük düşürücü bu art niyetli tutum ve davranışları tamamıyla reddediyoruz" denildi.

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Giresunsporun sezon başında Panathinaikos'tan transfer ettiği futbolcu Younousse Sankhare, 11. haftada iç sahadaki Antalyaspor maçından sonra teknik heyet tarafından kadroya alınmamasının ardından konu uzun süre belirsizliğini korumuştu.

Younousse Sankhare, uzun süreli sessizliğini bozmuş ve Fransızn L'Equipe'e flaş açıklamalar yapmıştı. 32 yaşındaki oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Evimde elektrik yok. Telefonumu arabada şarj ediyorum. Güvenliğimden endişe ediyorum. Sportif direktör evi ve arabamı iade etmemi istedi. Mümkün olan her türlü baskıyı yapıyorlar. Pazartesi günü başkan beni tehdit etti. Bana karşı düşmanlık var. Antrenman zamanı özellikle sabahları güvenlik olmuyor bazen. Çevremde şüpheli insanlar görüyorum. Çok temimkinliyim. Korkuyorum açıkçası. Böyle bir şeyi yaşamadım. Güvenliğim için endişeliyim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kaldığım yerde elektrik ve internetimi kestiler."

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Sankhare, evindeki son durumu da bir video ile paylaştı.

GİRESUNSPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Bu açıklamaların ardından Giresunspor Kulübü’nden yazılı açıklama ile iddialara cevap verildi.

Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal mecralarda futbolcumuz Younousse Sankhare ile ilgili yer alan asılsız haber ve iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzü suçlayıcı ve küçük düşürücü bu art niyetli tutum ve davranışları tamamıyla reddediyoruz. Konu ile ilgili tüm hukuki süreçler başlatılmış olup kulübümüz tarafından detaylı bilgilendirme kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır. Bugüne kadar kadromuza kattığımız hiç bir futbolcumuz ile böyle bir problem yaşamadığımız gibi kadromuzda yer alan ve ailemizin bir parçası olarak gördüğümüz tüm oyuncularımızın gerek şehrimizde gerekse takımımızda bulunmaktan gayet mutlu olduklarının bilinmesini ister, konunun takdirini kamuoyuna bırakırız" denildi.

13 MAÇTIR KADRODA YOK

Younousse Sankhare, bu sezon Giresunspor’da 9 maçta forma giydi. En son 11. haftadaki Antalyaspor karşısında oynayan Sankhare, 13 maçtır kadroya alınmıyor.

Son dakika: Younousse Sankhareden olay iddialar Giresunspordan açıklama geldi...

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#Younousse Sankhare#Giresunspor#Süper Lig

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