Son Dakika: Yılın transferi! Nuri Şahin artık dünya devinde...

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Nuri Şahin'in en büyük hayali gerçekleşti. Türk teknik adam, Antalya'da geçirdiği başarılı sürecin ardından uzun dönem formasını giydiği Borussia Dortmund'a transfer oldu.



Antalyaspor'un teknik direktörü Nuri Şahin, Bundesliga'da mücadele eden Borussia Dortmund ile her konuda anlaşma sağladı.

Buna göre Nuri Şahin, futbola başladığı kulüp olan Borussia Dortmund için sezon sonuna kadar antrenör olarak çalışacak. Bu esnada pro lisansını alacak Şahin, sonraki 4 yılda ise Edin Terziç'in yerine takımın teknik direktörlüğü görevini üstlenecek.

ALACAKLARINDAN VAZGEÇTİ

Borussia Dortmund ile anlaşan Nuri Şahin, Antalyaspor'daki birikmiş alacaklarından da vazgeçti.

Altyapısından yetiştiği Dortmund'daki ilk profesyonel yıllarından...

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Kulübünün Bundesliga şampiyonluğunu ligin bitimine iki hafta kala ilan etmesiyle şampiyonluk sevinci yaşayan Nuri Şahin o dönem kariyerinin en önemli başarısına imza attı.

Borussia'nın lig şampiyonluğu yolunda takımının en önemli kozlarından olan futbolcu sezon boyunca 30 lig maçında 6 gol atmış ve 8 asist yaptı. Nuri Şahin, takım arkadaşları tarafındansa şampiyonluğun mimarı olarak tanımlandı. Ayrıca Bundesliga'da oynayan tüm futbolcular arasındaki bir ankette de sezonun en iyi oyuncusu olarak seçildi.

5 EKİM 2021'DEN BU YANA ANTALYASPOR'U ÇALIŞTIRIYORDU

Antalyaspor'un başına 5 Ekim 2021'de geçen Nuri Şahin, bu sürede 92 maçta 38 galibiyet, 23 beraberlik, 31 yenilgi gördü. Bu sezon ise 19 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 5 de yenilgi aldı.

FUTBOLCULUK DÖNEMİNDEKİ PİŞMANLIĞI: "BEN BURADA NE YAPIYORUM?"

Nuri Şahin, futbolculuk döneminde Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e transfer olmuştu. Şahin, geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda futbolculuk kariyerinin en zor dönemini İspanya'da geçirdiğini şu ifadelerle anlatmıştı:

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"Bir oyuncu olarak Madrid'e oynayabileceğimden emindim, kendime güveniyordum. Ancak bu Real Madrid için yeterli değildi. Mental olarak çok güçlü olmalısınız. Birinci sınıf oyuncularla antrenman yaptım ama sakatlıklardan sonra baskı ve gerilimi kaldıramadım. Sabırsızdım, geriye dönüp baktığımda sabırlı olmalıymışım diyorum. Herkes bana, 'Madrid'desin, mutlu olmalısın' derdi. Ama bu yeterli değildi." (BILD Röportajı)

NURİ ŞAHİN KİMDİR?

Nuri Şahin 5 Eylül 1988'de Almanya'da dünyaya geldi. 1994'te altyapı kariyerine başlayan Nuri Şahin, 2001-2005 yılları arasında Borussia Dortmund altyapısında forma giydi. 2005'te A takıma yükselen Şahin, Dortmund ile yollarını 2011'de ayırdı. Nuri Şahin kariyerinde Feyenoord, Real Madrid, Liverpool, Werder Bremen ve Antalyaspor forması giydi. A Milli Takım forması da giyen Nuri Şahin, Ekim 2021'de Antalyaspor'u çalıştırmaya başladı ve Akdeniz ekibindeki başarılı sürecin ardından Borussia Dortmund'a transfer oldu.

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