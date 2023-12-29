Galatasaray - Fenerbahçe maçına ev sahipliği yapan Riyad, Suudi Arabistan'daki tarihi dönüşümün merkezi

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının oynanacağı Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi Stadı) dünyanın en modern stadyumları arasında gösteriliyor. 2015’te açılan tesis 2020 yılında yenilenme sürecinden geçti. Stadyum, Suudi Arabistan’ın en büyük kulüplerinden Al-Nassr'ın iç sahada oynadığı futbol maçlarına da ev sahipliği yapıyor.

ORTADOĞU'NUN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRECEKLER

Suudi Arabistan petrol gelirlerine bağımlı bir ülke ancak yeni yönetim alternatif gelir kaynakları oluşturmaya çalışıyor. Öncelik turizmde. Diğer gelir kalemleri ise üretim ve ticaret. Bu kaynak arayışı Suudi Arabistan’da siyasal ve sosyal dönüşümleri de kaçınılmaz kılıyor. Bu değişimin ana üssü de başkent Riyad. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman Riyad, Riyad’ı Ortadoğu’nun çekim merkezi yapmak istiyor. Yaklaşık 8 milyon nüfuslu şehrin 15-20 yıl içinde 15 milyona çıkarılması ve dünyanın en büyük ekonomisine sahip 10 başkenti arasına sokulması hedefleniyor.

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HER YIL 6 AY SÜREN BİR ULUSLARARASI FESTİVAL DÜZENLENİYOR

Riyad anlamıyla Suudi Arabistan’daki toplumsal dönüşümün laboratuvarı durumunda. Toplumun Batı’ya açılması için düzenlenen projelerin merkezi. Her yıl 6 ay boyunca devam eden Riyadh Season bu dönüşümün en önemli enstrümanı. Etkinlikler kapsamında birçok Batı ülkesinden müzisyenler, modacılar ve dans grupları performanslar sunuyor. Suud yönetimi çöl iklimine sahip ülkenin yeşillendirilmesi için de çeşitli projeler uyguluyor. Bunlardan biri de Green Riyadh projesi.

TESETTÜR ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ANCAK ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI VE TÜKETİMİ YASAK

Suudi Arabistan’da kadınların tesettür zorunluluğu kaldırılmış olsa da genel görgü, kılık-kıyafet kurallarına riayet edilmesi gerekiyor. Ülkenin her tarafında kadınlar diledikleri takdirde başları açık gezebiliyor. İsteyen kadınlar araba da kullanabiliyor. Hatta bu konuda pozitif ayrımcılık uygulandığını söylemek mümkün. Olası bir trafik kazası durumunda kadın şoförleri koruyan düzenlemeler söz konusu. Ayrıca kadınlar tek başlarına seyahat de edebiliyor. Suudi Arabistan’da alkollü içki satışı ve tüketimi yasağı ise devam ediyor.

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KÜRESEL FUTBOL YILDIZLARI RİYAD'DA

2023 yılında gerçekleştirdiği futbolcu transferleriyle dünyayı sarsan Suudi Arabistan Pro Lig’de mücadele eden 18 kulübün 5’i Riyad’da faaliyet gösteriyor. Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Talisca’lı Al-Nassr; Jorge Jesus, Neymar, Ruben Neves'li Al-Hilal, Yannick Carrasco'lu Al-Shabab, Kevin N’Koudou'lu Damac FC ve Al-Riyad, bu kentin takımları.

FIFA STANDARTLARINDA MÜKEMMEL BİR STAT

Süper Kupa’nın yapılacağı Al-Awwal Park Stadı da FIFA standartlarında modern bir tesis. 25 bin kişilik stat Ronaldo'lu Al-Nassr’ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

DÜNYADAKİ PETROLÜN 5'TE 1'İ SUUDİ ARABİSTAN'DA

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- Suudi Arabistan dünyanın en büyük 20. ekonomisi.

- Dünya petrol rezervinin neredeyse 5’te 1’i bu ülkede.

- Ülke, Türkiye’nin yaklaşık 3 katı büyüklüğünde (2.1 milyon km²) ancak yüzde 95’i çöl.

- 33 milyonu aşkın nüfusun 3’te 1’i göçmen.

- Kişi başına milli gelir 65 bin dolar.