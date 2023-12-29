2023'ün en 'süper' gecesi! Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa için karşı karşıya geliyor

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Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Al-Awwal Park Stadı’nda TSİ 20.45’te başlayacak ve ATV’den yayınlanacak maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek.

GALATASARAY'DA 3, FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Galatasaray’da Hakim Ziyech, Davinson Sanchez, Sergio Oliveira, Fenerbahçe’de de Rodrigo Becao ile Miha Zajc sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sarı lacivertlilerde Süper Lig karşılaşmasında gördükleri kırmızı kart sonrası aldıkları cezalar kupada geçerli olmayan Fred ve Mert Hakan Yandaş, Turkcell Süper Kupa’da oynayabilecek.

108 MİLYON TL ÖDÜL DAĞITILACAK

Organizasyona ev sahipliği yapan Suudi Arabistan, maçı kazanarak şampiyon olacak kulübe 65 milyon TL, finalist ekibe 43 milyon TL para ödülü verecek. Ayrıca takımların ulaşım, konaklama ve organizasyon masrafları bu ülke tarafından karşılanacak. Maç için satışa çıkarılan ve fiyatları 963 ila 140 bin TL arası değişen 25 bin biletin 20 bini satıldı.

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NORM ENDER MAÇ ÖNCESİ SAHNE ALACAK

Süper Kupa maçının oynanacağı Al-Awwal Park'ta karşılaşma öncesi ses ve ışık gösterileri yapılarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Futbol Federasyonu'nun 100. yılına özel bir tören gerçekleştirilecek. Çok sayıda sanatçının sahne alacağı etkinlikte Norm Ender 100. Yıl Marşı'nı seslendirecek. Ayrıca 100 kişilik ekiple Türk Bayrağı, Atatürk posteri ve kulüp armaları açılacak.

KAZANANI PENALTILAR BELİRLEYEBİLİR

2006’dan beri düzenlenen Süper Kupa’yı ilk kazanan takım Beşiktaş oldu. 16 kez oynanan kupayı Galatasaray 7, Fenerbahçe ve Trabzonspor 3’er, Beşiktaş 2, Konyaspor ve Akhisarspor 1’er kez kazandı. Bugünkü maçta 90 dakika berabere biterse 15’er dakikalık iki uzatma oynanacak, eşitlik yine bozulmazsa penaltılara geçilecek.

İSMAİL KARTAL 2. KUPA PEŞİNDE

İsmail Kartal, 2014’te Fenerbahçe’nin başında çıktığı Süper Kupa maçında Galatasaray’ı, 0-0 biten maçta penaltılarda 3-2 yenerek şampiyon olmuştu. Okan Buruk ise 2021’de Başakşehir ile çıktığı Süper Kupa karşılaşmasında Trabzonspor’a 2-1 yenilmişti.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Tete, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

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FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde (Serdar), Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko