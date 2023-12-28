Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan Icardi cevabı! İsmail Kartal: Galatasaraylı futbolcular yere yatarak hızımızı kesti

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TFF Süper Kupa maçında yarın akşam Galatasaray ile kozlarını paylaşacak Fenerbahçe'de son idmanın ardından teknik direktör İsmail Kartal ve santrfor Edin Dzeko, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İSMAİL KARTAL: 9 YIL ÖNCE SÜPER KUPA KAZANMIŞTIM

İyi bir futbol ve iyi bir oyunla 2023 yılını kapatmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum, oynadığımız iyi oyunu rakibimize hissettirebileceğimizi düşünüyoruz. 9 yıl önce Süper Kupa kazanmıştım. Umarım yine bu başarıyı gösteririz.

"GALATASARAYLI FUTBOLCULAR YERE YATIP HIZIMIZI KESTİLER"

Siz de takdir edersiniz ki 55-60'tan sonra rakip oyuncular sürekli yere yattı. Oyun hızımızı kestiler. Hakem de buna yol verdi. 53-54 dakika olan oyun oynama süresi ligde, maçta 43 dakikada bitti. Oyunu yavaşlatan sürekli Galatasaraylı oyunculardı. Biz beraberliğe üzüldük.

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"ŞAMPİYONLUĞUMUZ ELİMİZDEN ALINDI"

9 yıl önce Süper Kupa kazandım, ilk Fenerbahçe teknik direktörlük dönemimdi. O sene liderdik, şampiyon olmamız gerekiyordu. O sene liderdik, şampiyon olmamız gerekiyordu. Onu da hak ettiğimizi düşünüyorum. Malum olay olunca orada da önümüz kesilmişti biliyorsunuz. Kurşunlanma olayı oldu. Şampiyonluğumuz elimizden alındı, biz vermedik. İnsanlar unutuyor ama ben unutturmak istemiyorum. Hala failleri bulunmadı.

"SAMET'İ KADROYA BEN ALMADIM"

Bir basın mensubunun "Samet Akaydın kadroda yok. Kiralık gönderme gibi bir tasarruf olacak mı?" sorusuna ise Kartal şöyle cevap verdi: "Öyle bir şey yok. Ben kendisini kadroya almadım."

EDIN DZEKO, ICARDI İLE İLGİLİ SORUNUN TERCÜMESİNİ İSTEDİ

Basın toplantısından önce gazetecilere yalnızca Süper Kupa ile ilgili soru sorulması söylenmişti. Bir gazeteci, Dzeko'ya öncei derbide Icardi ile yaşadığı gerginlikle başlayan süreçte Sarı-kırmızılı futbolcuların yaptığı motivasyon paylaşımlarını hatırlatıp takımın motivasyon durumunu sordu. Fenerbahçe tercümanı, Süper Kupa ile ilgili olmadığı için ilk bölümü geçip yalnızca motivasyon kısmını sorunca araya giren Dzeko, sorunun tamamını dinlemek istediğini söyledi.

Soru: Icardi ile sahada ve maç sonrasında devam eden bir gerginlik oldu. Galatasaraylı futbolcuların son günlerde paylaşımları var. Fenerbahçe'de motivasyon ne durumda?

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Dzeko'nun cevabı: Mauro ile İtalya'dan birbirimizi tanıyoruz. Sahada olan şeyler sahada kalır. İnsanlar Mauro ile aramızda problem varmış gibi yansıtıyorlar, öyle değil. Sahanın içinde duygular vardır ve onlarla hareket edersiniz. Her futbolcu kazanmak ister. Sahada olan sahada biter ve arkadaşlık devam eder. Takımın motivasyonu da oldukça yüksek.

"KADIKÖY'DEKİNDEN DAHA İYİ OLACAK"

Takım olarak iyi durumdayız. Geçen sene Inter ile burada Milan'a karşı bir kupa kazanmıştım. İki iyi takımın mücadelesi olacak yarın. Umuyorum ki Kadıköy'deki oyundan daha iyisi oynanacak. Çok uzun bir kariyere sahibim ve birçok kupa kazandım. Ancak kaybettiğim birçok kupa da var. Futbol böyle bir şey. Umuyorum yarın Fenerbahçe ile ilk kupamı kazanırım. Bizi yarın neyi beklediğini biliyoruz. Galatasaray'a saygı duyuyoruz ama maça iyi hazırlandık. Umuyorum ki yarın en iyimizi ortaya koyup kupayı kazanacağız.

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