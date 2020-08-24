DHA
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Son dakika | Yeni Merkez Hakem Kurulu kadrosu belli oldu (MHK Başkanı Serdar Tatlı, başkan vekili Metin Tokat)
Zekeriya Alp ve ekibinin istifasının ardından gözler yeni sezondaki Merkez Hakem Kurulu'na çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi toplanarak yeni MHK'yı atayacak.
Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) edindiği bilgiye göre, Serdar Tatlı'nın başkanlığındaki yeni MHK'nin başkan vekili Metin Tokat olacak.
MHK üyelerinin ise şu isimler olması bekleniyor:
Hikmet Öksüzoğlu, Mustafa Kamil Abitoğlu, Ahmet Erdoğan, Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Nedim Göklü, Mahmut Çetiner.
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