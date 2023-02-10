Son Dakika: Yeni Malatyaspor ligden çekildi! Adanaspor'un resmi başvurusu bekleniyor

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'un ligden çekildiğini, çekilmek isteyen Adanaspor'un ise resmi başvurusunu beklediklerini duyurdu.

İşte Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları;

Hayatını kaybedenler için dua ediyoruz. Yaralı kurtulan vatadanşlarımız için de acil şifalar diliyoruz. TFF olarak hayatta kalan vatadanşlarımıza nasıl yardımcı olabiliriz diye çalışıyoruz. Dün Kulüpler Birliği Vakfı ile toplantı gerçekleştirdik. Bin konteyner gönderme kararı aldık. Liglerin durumunu da tartışmıştık.

ADANASPOR DA ÇEKİLMEK İSTİYOR

Bugün ise 1. Lig ile toplantımızı yaptık. 1. Lig maçları da 3-4 Mart tarihlerinde başlayacak. Eyüpspor'un erteleme maçı birkaç gün önce oynatma konusunda mutabık kaldık. Depremde zarar gören şehirlerimizden Malatyaspor'un kalecisi enkaz altından sağ çıkarılamadı. Acılı ailesine sabır diliyorum. Malatya'daki büyük yıkımdan dolayı Yeni Malatyaspor ligden çekilmek istiyor. Bu konuda mutabık kaldık. Adanaspor da çekilmek istiyor. Bugün bize yazılı müracaatta bulunacaklar. Yönetim kuruluyla değerlendirdikten sonra karar vereceğiz.

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GAZİANTEP FK KARARINI BİLDİRMEDİ

Sonrasında kaç takım küme düşecek ve çıkacak konusundaki kararları da birkaç gün içerisinde vereceğiz. Çünkü Gaziantep FK da henüz yazılı kararını bildirmedi. Onlara da pazartesi gününe kadar süre vermiştik.

TRANSFER KARARI

Transfer konusunda da bir karar alıyoruz. Ligden çekilen takımlarımızda oynayan yabancı futbolcular, havuzda olması şartıyla gerek Süper Lig'de gerek 1. Lig'de oynayan takımların transfer etmesi halinde sezon sonuna kadar +1 yabancı olarak forma giyebilirler. Yabancı kuralı haricinde buna izin vereceğiz. Böylece o takımlara da yardımcı olmuş olacağız.

MURAT ÖZKAYA: 1. LİG KULÜPLER BİRLİĞİ OLARAK KONTEYNER KENT'E 5 MİLYON LİRALIK YARDIM YAPIYORUZ

1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Murat Özkaya ise, "Türk futbol ailesi olarak federasyonumuzun aldığı her kararı uygulamaktan çekinmeyeceğimizi bir kez daha deklare ediyoruz. İki kulübümüzün sıkıntıları var, bunları bildirdik. Üzerimize düşen görevi eksiksiz yapacağımızı tüm takımlarım adına teyit ediyorum. Kulüpler Birliği olarak federasyonumuzun kurduğu 'Konteyner Kent'e 5 milyon liralık bir yardım yapıyoruz ve bunu da TFF bünyesine bırakıyoruz." dedi.