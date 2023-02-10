Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Kahramanmaraş'tan İstanbul'a gelen depremzede aile, Galatasaraylı futbolcularla buluştu

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Galatasaray#Kahramanmaraş
Kahramanmaraştan İstanbula gelen depremzede aile, Galatasaraylı futbolcularla buluştu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 15:55

Galatasaraylı futbolcular Milot Rashica, Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan ve Baran Aksaka, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek oldu. Kahramanmaraş'tan İstanbul'a gelen depremzede aile, Galatasaraylı futbolcularla buluştu.

Haberin Devamı

Galatasaray, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Türkiye’yi derinden etkileyen depremlerin ardından başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Bu çalışmalara, Galatasaraylı futbolcular Milot Rashica, Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan ve Baran Aksaka da destek oldu. Sarı-kırmızılı futbolcular, Nef Stadyumu'ndaki gelerek yardım çalışmalarına yardım etti.

Gözden Kaçmasın

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: İlk başta 100 konteyner göndereceğizGalatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'İlk başta 100 konteyner göndereceğiz'Haberi görüntüle

DEPREMZEDE AİLE, FUTBOLCULARLA BULUŞTU

Depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'tan İstanbul'a gelen bir aile, Nef Stadyumu'ndaki yardım alanında futbolcularla buluştu.

Gözden Kaçmasın

Fernando Musleradan yardım çalışmalarına destek Koltuk değnekleriyle geldi...Fernando Muslera'dan yardım çalışmalarına destek! Koltuk değnekleriyle geldi...Haberi görüntüle

Kahramanmaraştan İstanbula gelen depremzede aile, Galatasaraylı futbolcularla buluştu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Galatasaray#Kahramanmaraş

BAKMADAN GEÇME!

Dünya seferber oldu: En kritik anda gelen Türkçe cümle: Korkma Zeynep

Dünya seferber oldu: En kritik anda gelen Türkçe cümle: 'Korkma Zeynep'

#TÜRKİYE
Son dakika: Türkiyeyi sarsan afette beşinci gün... Deprem felaketinde can kaybı 18 bin 991... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika: Türkiye'yi sarsan afette beşinci gün... Deprem felaketinde can kaybı 18 bin 991... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
Enkaz altındaki kızının elini bir an olsun bırakmamıştı O baba ilk kez konuştu...

Enkaz altındaki kızının elini bir an olsun bırakmamıştı! O baba ilk kez konuştu...

#Mesut Hançer