Kahramanmaraş'tan İstanbul'a gelen depremzede aile, Galatasaraylı futbolcularla buluştu

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Galatasaray, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Türkiye’yi derinden etkileyen depremlerin ardından başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Bu çalışmalara, Galatasaraylı futbolcular Milot Rashica, Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan ve Baran Aksaka da destek oldu. Sarı-kırmızılı futbolcular, Nef Stadyumu'ndaki gelerek yardım çalışmalarına yardım etti.

DEPREMZEDE AİLE, FUTBOLCULARLA BULUŞTU

Depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'tan İstanbul'a gelen bir aile, Nef Stadyumu'ndaki yardım alanında futbolcularla buluştu.