Son dakika: Wanda Nara'dan Mauro Icardi açıklaması! Galatasaray...

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Spor Toto Süper Lig'de kötü geçen sezonun ardından transferde agresif hamleler yapan ve çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Mauro Icardi gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GOMIS KALMAYI GARANTİLEDİ

Sarı kırmızılılar 10 gün önce Gomis ile vedalaşma ihtimalini hesaba katarak biri yabancı biri de yerli olmak üzere 2 golcü almayı planlıyordu. Ancak 37 yaşındaki futbolcu öyle bir performans gösterdi ki takımda kalmayı garantiledi.

GALATASARAY'IN SON TEKLİFİ 3 MİLYON EURO

PSG’in kadroda düşünmediği Arjantinli yıldız için sarı kırmızılılar yaklaşık 3 hafta önce Paris ekibine bedelsiz kiralama ve 8.2 milyon Euro’luk maaşının 2.5 milyon Euro’sunu karşılayacakları bir teklif yapmıştı. Son olarak Galatasaray teklifi değiştirmezken sadece golcüye ödenecek rakamı 3 milyon Euro’ya çıkardı.

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PSG TEKNİK DİREKTÖRÜ GALTIER'DEN AÇIKLAMA

Transferin fenomen gazetecisi Fabrizio Romano'nun haberine göre PSG teknik direktörü Christophe Galtier, takımdan ayrılması gündemde olan oyuncularla ilgili şu açıklamaları yaptı:

- Paredes, Juventus'a gidecek.

- Keylor Navas Napoli'ye, Fabian Ruiz PSG'ye

- Diallo, Icardi, Michut, Gueye'nin durumları yakında açıklanacak.

- Rafinha yüzde 100 ayrılacak.

DURSUN ÖZBEK: GÖRÜŞMEDİM

Galatasaray HDI Sigorta Kadın ve Erkek Voleybol Takımlarının sezon açılışı Galatasaray Taçspor Tesisleri’nde yapılırken başkan Dursun Özbek, Icardi sorusuna da dikkat çeken bir yanıt verdi.

Dursun Özbek, "Dün Icardi ile görüştünüz mü?" sorusuna yanıt olarak "Hayır görüşmedim" dedi.

Sosyal medyadaki sarı-kırmızılı taraftarlar, transfer çalışmalarını Erden Timur'un yönetmesi sebebiyle başkan Özbek'in 'Görüşmedim' şeklinde bir açıklama yaptığı yönünde yorumlarda bulundu.

WANDA NARA'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray ile görüşmek üzere geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Wanda Nara, Arjantinli futbolcunun geleceğine dair önemli bir açıklama yaptı.

"Mauro'ya tavsiyede bulunabilirim veya fikir verebilirim ama PSG'den ayrılıp ayrılmayacağına kendisi karar verecek."

"SEVILLA VEYA GALATASARAY'A GİDEBİLİR"

TNT Sports Argentina, Mauro Icardi'nin İspanya La Liga ekibi Sevilla'ya veya Galatasaray'a transfer olabileceğini iddia etti.

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NARA, İSTANBUL'A HAYRAN KALDI

Icardi’nin eşi ve menajeri Wanda Nara geçen hafta Galatasaray’ın opsiyonlardan biri olup olamayacağına karar vermek için İstanbul’a geldi. 2 gün boyunca kaldığı şehirde ünlü restonları, SPA’ları ve boğazı gezen Wanda Nara, İstanbul’a hayran kalmıştı.

ANCELOTTI REDDETTİ

İspanyol basınında yer alan haberlerde; Arjantinli golcünün, menajerler vasıtasıyla Real Madrid'e önerildiği ancak Carlo Ancelotti'nin geldiğinden bu yana takımda sağladığı uyumu bozmak istemediği için yıldız oyuncuyu reddettiği belirtildi.