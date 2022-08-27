Son Dakika: Trabzonspor Umut Bozok'la anlaştı! Galatasaray derken...

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Trabzonspor, Fransa ekibi Lorient takımında forma giyen Umut Bozok ile prensip anlaşmasına vardı.

UEFA Şampiyonlar Liginden elenip yolunu UEFA Avrupa Liginde sürdürecek olan Trabzonspor, bir süredir görüştüğü Lorient ile 25 yaşındaki oyuncu Umut Bozokun transferi konusunda anlaşma sağladı.

Süper Ligden Galatasarayın da transfer listesinde olan santrfor, bordo mavili ekiple 3 yıllık anlaşmaya imza atacak. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, oyuncuyu birkaç gün içerisinde kente getirerek takıma dahil edecek.

GALATASARAY DA İSTİYORDU

Trabzonspor'un imza aşamasına geldiği Umut Bozok ile Galatasaray da ilgileniyordu.

Sarı kırmızılı ekip, Mauro Icardi ile anlaşma sağlanamaması durumunda tecrübeli ismi alternatif olarak düşünüyordu.