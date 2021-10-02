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Son Dakika: Volkan Demirel'den çarpıcı Aykut Kocaman açıklaması! "Ben size kıyafetinden bıraktığını söylemiştim..."

#Aykut Kocaman#Volkan Demirel#Süper Lig
Son Dakika: Volkan Demirelden çarpıcı Aykut Kocaman açıklaması Ben size kıyafetinden bıraktığını söylemiştim...

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS yorumcusu Volkan Demirel, Aykut Kocaman'ın Medipol Başakşehir'den istifa edeceğini maç sonu kıyafetinden anladığını söyledi.

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Fenerbahçe tarihinin efsane kalecileri arasında yer alan ve şimdilerde yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yorumculuk yapan Volkan Demirel, Aykut Kocaman'ın Medipol Başakşehir'den istifa etmesini değerlendirdi.

Eski hocasından görevini bırakacağını kıyafetinden anladığını söyleyen Demirel, "Maç sonunda röportaja çıktığında ben direkt size kıyafetinden, elbisesinden Aykut hocanın bıraktığını söyledim." ifadelerini kullandı.

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Volkan Demirel'in Aykut Kocaman'la ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Çok saygı duyduğum ve sevdiğim insan. Beraber yürüdük, zorlukları beraber aştık. Aykut hocanın zaten maç öncesi konuşmalarından rahat olmadığını hissettim. Aykut hocanın bir lafı var: "Ben bazen koklarım" der. Onun kokladığı ve burnuna hoş kokuların gelmediği ortamda, maç sonunda röportaja çıktığında ben direkt size kıyafetinden, elbisesinden Aykut hocanın bıraktığını söyledim. Aykut hocanın rahat olmadığı bir ortam var. Çalışmayı istemediğinin göstergesi. 7-8 haftadır maçları izliyoruz, yorumluyoruz, hangi takımın neler yapabileceğini öngörebiliyoruz. Başakşehir'in ilk yarıdaki oyunu, bizim düşüncelerimizin çok altındaydı. Futbolcuların performans odaklı olmadıklarını gördük. Benim düşüncem Aykut hoca bıraktıysa doğru karardır. Rahatsız olduğu o kokuyu almıştır. İnşallah hem kendisi hem de Başakşehir için hayırlısı olur."

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#Aykut Kocaman#Volkan Demirel#Süper Lig