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Son dakika: Başakşehir'de istifa eden Aykut Kocaman'ın yerine Emre Belözoğlu iddiası!

#Emre Belözoğlu#Aykut Kocaman#Başakşehir

Süper Lig'in 8. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-1 yenilen Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın istifa edeceğini açıklaması sonrası gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Listenin ilk sırasında Emre Belözoğlu var.

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Medipol Başakşehir'de gündem yeni teknik direktör. VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-1 kaybedilen maç sonrası Aykut Kocaman, yönetime istifasını sunacağını açıkladı. Yönetimin Aykut Kocaman'ın istifasını kabul etmesi bekleniyor.

8 MAÇTA 6 MAĞLUBİYET

Başakşehir'de göreve geçen sezon Okan Buruk ile yolların ayrılmasının ardından gelen Aykut Kocaman, takımın başında 29 maça çıktı. 29 maçta 14 mağlubiyet, 6 beraberlik ve 9 galibiyet alabilen Kocaman, bu sezonda ise 8 maçta 2 galibiyet alırken 6 kez mağlubiyet yaşadı.

Aykut Kocaman'ın Başakşehir başındaki puan ortalaması ise 1.14 olarak istatistiklere yansıdı.

İSTİFA AÇIKLAMASI

Aykut Kocaman, 3-1 kaybedilen Fatih Karagümrük maçı sonrası istifa edeceğini şu sözlerle açıkladı:

"Bizim adımıza söyleyecek çok şey yok. Kendi adıma bir şeyler söylemek istiyorum. Sezon başlangıcında 8 maçta 6 mağlubiyet hem kendi adıma hem de kulüp adına kabul edilebilir bir durum değil. Bu tip durumlarda kendi adıma vereceğim kararlarda bir şeyleri değiştirme şansıma bakarım. Şu anda, özellikle de ilk yarıda gördüğüm oyuncu davranışı ve benzeri şeyler, bir şeyleri değiştirme konusundaki gücümüzün azaldığını gösteriyor. Ne kendimi ne de kulübü sıkıntıya sokmanın anlamı yok. Nasıl başarılarda karşılığını alıyorsak, başarısızlıkta da bedeli olmalı. Bu bedeli ödeyeceğiz. Kendi adıma bunu yapacağım. Geride kalan 8 maçta 6 mağlubiyet, 2 galibiyet. Kabul edilebilir değil. Elbette bunun bedeli olacak. Bu kulüp bunu hak etmiyor. İstifamı yönetime sunacağım. Sonuçlar ne olursa olsun gidişatı hep kontrol etmeye çalıştım. Ancak kendi adıma en doğru karar bu."

Son dakika: Başakşehirde istifa eden Aykut Kocamanın yerine Emre Belözoğlu iddiası

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İLK ADAY EMRE BELÖZOĞLU

Başakşehir'de yönetimin Kocaman'ın istifasını kabul etmesi bekleniyor. Turuncu-lacivertli kulüpte teknik direktör için ilk aday ise Emre Belözoğlu.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımcısı olacağı, Lazio'da Sarri'nin ekibine katılacağı iddia edilen, Bursaspor'un teklifini reddeden Emre Belözoğlu'nun ismi Göztepe ve Çaykur Rizespor ile anılmıştı.

BAŞAKŞEHİR TARAFTARI PANKART AÇMIŞTI

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Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Başakşehir'de taraftarlar Fatih Terim Stadı'na pankart asarak Emre Belözoğlu'nu göreve davet etmişti. O dönem Aykut Kocaman'ın göreve devam etmesiyle bu olasılık gerçek olmadı ancak şimdi istifa kararının ardından yönetimin Emre Belözoğlu ile görüşüp anlaşması bekleniyor.

Son dakika: Başakşehirde istifa eden Aykut Kocamanın yerine Emre Belözoğlu iddiası

SARRI'NIN EKİBİNE KATILACAK İDDİALARI

Futbolu bıraktığı Fenerbahçe'de geçen sezona sportif direktör olarak başlayan, son 10 haftayı ise teknik direktör olarak tamamlayan Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda Sarri'nin yönettiği Lazio'da görev alacağı iddia edilmiş ancak sonrasında resmi gelişmeler yaşanmamıştı.

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'ŞENOL GÜNEŞ İLE ANLAŞAMADI'

EURO 2020 sonrasında ise Şenol Güneş, bizzat Emre Belözoğlu ile birlikte çalışabileceğini açıklamasına karşın taraftarların anlaşmaya varamadığı belirtilmişti.

BURSASPOR'U REDDETTİ

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'un 2.Başkanı Emin Adanur, geçtiğimiz hafta teknik direktörlük pozisyonu için Emre Belözoğlu ile görüştüklerini ancak anlaşma sağlanamadığını açıklamıştı.

SON OLARAK RİZESPOR İLE İSMİ GEÇMİŞTİ

Bursaspor'u reddetmesinin ardından Emre Belözoğlu, Göztepe'de Ünal Karaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna aday gösterilmiş ancak resmi bir temas olmamıştı. Genç teknik adam, geçtiğimiz haftalarda Bülent Uygun ile yollarını ayıran Rizespor'un kendisine teklif yaptığını ancak bu teklifi kabul etmediğini açıklamıştı.

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Son dakika: Başakşehirde istifa eden Aykut Kocamanın yerine Emre Belözoğlu iddiası

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#Emre Belözoğlu#Aykut Kocaman#Başakşehir