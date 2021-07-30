Son Dakika: Vitor Pereira'dan beraberlik uyarısı! "Buraya zaman harcamaya gelmedim"

Spor Servisi/Süleyman ARAT Özel maçlardaki galibiyet serisi Hollanda ekibi Zwolle karşısında sona eren Fenebahçe’de 2-2’lik beraberliğin ardından Samandıra Can Bartu tesislerinde çıkılan ilk antrenmanda futbolcuları toplayarak bir konuşma yapan teknik direktör Vitor Pereira, tatlı sert ilk uyarılarını yaptı.

Fenerbahçe gibi bir takımın hiçbir rakibe 2-0’dan geri dönüş fırsatı vermemesi gerektiğinin altını çizen Portekizli teknik adamın takıma hitaben şunları söylediği öğrenildi:

"BİREYSEL OYUNDAN KAÇINMALISINIZ"

“Yepyeni bir sistemle oynuyoruz. Elbette oynadıkça sistemimiz oturacak, hata oranı en aza inecek, bunun için pratiğe ihtiyacımız var. İlk 60 dakika iyi bir görüntü verdik. Son 30 dakika genç bir kadro sahadaydı ama bu bir hazırlık maçı da olsa kazanma alışkanlığına sahip olmak, takım olgusu adına çok önemli bir şeydir. Sahada bireysellikten kaçınmanızı istiyorum. Unutmayın ki ben buraya kazanmak için geldim, zaman harcamak için değil”

Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...