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Son Dakika: Vedat Muriqi'in yeni adresini Belçika basını duyurdu! Club Brugge'e yakın...

#Transfer#Vedat Muriqi#Fenerbahçe
Son Dakika: Vedat Muriqiin yeni adresini Belçika basını duyurdu Club Bruggee yakın...

Fenerbahçe, Galatasaray ve Hull City'nin ilgilendiği belirtilen Vedat Muriqi'in yeni durağı netleşiyor.

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Süper Lig'de golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarında yer alan Vedat Muriqi'te yeni bir gelişme yaşandı.

LAZIO BONSERVİSİYLE VERMEK İSTİYORDU

Süper Lig ekiplerinin kiralamak istediği Vedat Muriqi için Lazio'nun oyuncuyu bonservisiyle göndermeyi planladığı ortaya çıkmıştı.

İtalyan ekibi, Kosovalı golcünün bonservis bedelini 12 milyon euro olduğunu da Galatasaray yönetimine iletmişti.

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HULL CİTY DE DEVREYE GİRDİ AMA

Ayrıca Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City'nin de bu transfer için devreye girdiği belirtilmişti.

YENİ DURAĞI BELÇİKA

Belçika basınında yer alan habere göre; Club Brugge, Vedat Muriqi'i bonservisiyle kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Brugge ekibinin, bu transfer için Lazio'ya 10 milyon euro ödeyeceği kaydedildi.

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MALLORCA'DA KİRALIKTI

Geçen sezonu Mallorca'da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki forvet, 19 maçta 4 gol attı ve 3 asist yaptı.

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#Transfer#Vedat Muriqi#Fenerbahçe

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