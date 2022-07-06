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Son Dakika: Galatasaray'ın hedefindeki Ola Solbakken'in menajeri İstanbul'da! 750 bin Euro'ya bitebilir...

#Transfer#Ola Solbakken#Galatasaray
Son Dakika: Galatasarayın hedefindeki Ola Solbakkenin menajeri İstanbulda 750 bin Euroya bitebilir...

Galatasaray'ın Bodo Glimt'ten kadrosuna katmaya çalıştığı Ola Solbakken'in transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Genç yıldızın menajeri İstanbul'da, Sarı-Kırmızılı yöneticilerle bir araya geldi. Norveçli futbolcu için artık imzanın çok yakın olduğu belirtiliyor.

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Ola Solbakken transferinde artık son viraja girildi. Galatasaray 'ın Bodo Glimt'ten kadrosuna katmak istediği 23 yaşındaki kanat oyuncusu Solbakken'in menajeri, İstanbul'a geldi. Sarı-Kırmızılı yöneticiler, 6 ay sonra boşa çıkacak olan Norveçli futbolcuyla ilgili tüm ihtimalleri masaya yatırdı.

Fanatik'in haberine göre; henüz Bodo Glimt ile bonservis sorunu çözülmese de oyuncuya yıl sonunda bedava imza attırma ihtimali ortaya çıktığı için, Galatasaray cephesinin eli bir hayli güçlü durumda. Öte yandan taraflar arasında herhangi bir uçurum olmadığı ve anlaşmanın kısa sürede gerçekleşmesinin beklendiği öğrenildi. Solbakken'in menajeriyle İstanbul'daki bu buluşmada el sıkışılması halinde, transferin birkaç gün içinde netleşeceği ifade ediliyor.

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750 bin Euro'ya bitebilir

Geçtiğimiz sezon özellikle UEFA Konferans Ligi'nde sergilediği performansla, Norveç Milli Takımı'na kadar yükselen Ola Solbakken, bir önceki başkan Burak Elmas döneminde de scout ekibi tarafından Galatasaray'ın gündemine getirilen ve Fatih Terim'in tam not verdiği bir isimdi. Okan Buruk'un da kadrosunda görmeyi çok istediği Solbakken'in bonservisi, büyük ihtimalle 750 bin Euro karşılığında Galatasaray'a geçecek gibi görünüyor. Sarı-Kırmızılılar, Norveçli futbolcudan hem sahada yararlanmanın hem de gelecekte çok daha büyük paralar karşılığında bir Avrupa kulübüne satmanın hesaplarını yapıyor.

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#Transfer#Ola Solbakken#Galatasaray

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