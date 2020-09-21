Son Dakika | Vedat Muriqi corona virüse yakalandı!

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Vedat Muriqi'e koronavirüs şoku. Kosova basınında yer alan ve İtalyan Tutto Mercato gazetesine dayandırılan haberde; golcü oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ileri sürülmüştü.

Vedat Muriqi'in takımı Lazio da oyuncusunun koronavirüse yakalandığını doğruladı. Herhangi bir semptomu bulunmayan Vedat'ın izole bir şekilde evinde olduğu ifade edildi. Vedat'ın Ekim ortasına kadar takıma katılamayacağı da belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde kız kardeşinin düğünü için Kosova'ya giden Muriqi, kalabalık bir ortamda gerçekleşen düğüne maskesiz katılmış ve bu hareketi Kosova basınında eleştirilere neden olmuştu.





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