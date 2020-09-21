Fenerbahçe 0-0 Hatayspor (Maçın özeti)

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Süper Lig'de 2020-21 sezonunda Fenerbahçe, ilk iç saha maçında sahasında ligin yeni takımı Hatayspor'u konuk etti.

Fenerbahçe, maç boyunca Hatayspor savunmasını aşmakta güçlük çekerken karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

Hatayspor'da 73. dakikada Ribeiro, 81. dakikada ise Isaac Sackey kırmızı kart gördü ve Hatayspor, mücadeleyi 9 kişi tamamladı. Hatayspor, 90 dakika boyunca rakip kaleye isabetli şut çekmeden maçı tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6' Fenerbahçe'de Gökhan'ın sağ kanattan ortasını Hatayspor savunması uzaklaştırdı. Sarı lacivertli takım ataklarını sağ kanattan başlatıyor.

9' Gökhan'ın ortasıyla ceza sahasında topla buluşan Thiam'ın vuruşu kaleci Munir'de kaldı.

10' Hatayspor'da Pablo Santos, Enner Valencia'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

15' Caner'in kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Gökhan arkaya aşırttı ama Hatayspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

25' Fenerbahçe'de Enner Valencia, Pablo Santos'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

33' Fenerbahçe'de Lemos'un sol kanattan yaptığı ortayı Hatayspor savunması uzaklaştırdı. Bu bölümde tempo oldukça düşmüş durumda.

39' Caner Erkin'in sol kanattan gönderdiği uzun pasa Valencia'dan önce Ribeiro müdahale etti.

42' Hatayspor'da Diouf savunma arkasına sızdı ama öncesinde ofsayta yakalandı.

45' Ferdi Kadıoğlu'nun yerden şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı. Müsabakanın ilk yarısı, 0-0 eşitlikle tamamlandı.

46' Fenerbahçe'de Sosa ve Sinan Gümüş oyuna girdi. Thiam ve Ozan Tufan oyundan çıktı.

51' Yeni transfer Lemos şansını uzaktan denedi. Lemos'un ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Munir'de kaldı.

55' Saha içi kısa süreliğine karıştı. Hatayspor'da Isaac Sackey, Enner Valencia'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Sosa'nın kullandığı frikik baraja takıldı.

65' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Sosa'nın serbest vuruşuna ön direkte Gökhan kafayı vurdu, şutu direkten geri döndü.

68' Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin yerine Mert Hakan, Ferdi'nin yerine Novak oyunda.

73' Hatayspor'da Ribeiro kırmızı kart gördü. Hatayspor 10 kişi kaldı.

81' Isaac Sackey kırmızı kart gördü! Hatayspor şimdi 9 kişi...

LEMOS VE VALENCİA İLK KEZ 11'DE

Mauricio Lemos ilk kez forma giydi, sol stoperde oynadı. Rizespor maçına 11'de başlayan Frey kesik yedi, Enner Valencia ilk kez 11'de sahaya çıktı ve ileri uçta görev yaptı.

ESKİ MODEL ORTA SAHA

Fenerbahçe'nin orta üçlüsü (Gustavo, Ozan, Tolga) geçen sezon forma giyen oyunculardan oluştu. Ozan Tufan, hücuma yakın bölgede görev yapıp Valencia'ya destek olmaya çalıştı.

BULUT, THİAM'A KIZDI

Erol Bulut maçın başında sağ kanatta Gökhan Gönül'ün bindirmesini görmeyen Mame Thiam'ı haşladı.

İLK CİDDİ TEHLİKE 65'TE

İkinci yarıda Sosa'nın duran toplarıyla ağırlığını koyan Fenerbahçe, ilk ciddi pozisyonunu 65. dakikada yakaladı. Arjantinli'nin ortasında Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda top direkte patladı.

FERDİ ÇIKTI, CANER SOL AÇIĞA GEÇTİ

Erol Bulut son bölümde Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Filip Novak'ı oyuna aldı. Noval sol beke, Caner sol açığa geçti. Mert Hakan da Tolga'nın yerine oyuna girdi. Erol Bulut, Mert'i önce sağ kanatta kullandı. Verim alamayınca Sinan sağa, Mert ortaya geçti

Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i: Altay, Gökhan, Lemos, Zanka, Caner, Gustavo, Ozan, Tolga, Ferdi, Thiam, Valencia

Hatayspor'un 11'i: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ruben, Gökhan, Diouf

FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 2'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Hatayspor ile karşılaşıyor. 21 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'da başlayan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebiliyor.

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