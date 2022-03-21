Son dakika: Valerien İsmael ve Andriy Shevchenko, Beşiktaş'a imzaya atmaya hazır! Karar bugün...

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Sergen Yalçın sonrası takımın başına getirilen Önder Karaveli ile istikrar sağlanamaması nedeniyle teknik direktör arayışına giren Beşiktaş yönetimi, iki hocayla birden prensipte anlaştı. Bir süredir Avrupa ülkelerinde konuyla ilgili görüşmeler yapan sportif direktör Ceyhun Kazancı, İsmael ve Ukraynalı Andriy Shevchenko üzerinde yoğunlaştı. İsmael, ekibiyle birlikte yıllık 700 bin Euro’ya gelebileceğini bildirirken, Shevchenko 1 milyon 200 bin Euro talep etti.

1+1 yıllık anlaşma yapılacak

Kazancı, iki teknik adamla yaptığı görüşmelerin içeriğini başkan Ahmet Nur Çebi ile paylaştı ve koşulları daha uygun olan İsmael’de karar kılındı. Konuyla ilgili kesin karar bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında verilecek. Çebi, yöneticilerin görüşlerini aldıktan sonra kararını bildirecek. Beşiktaş’tan haber bekleyen İsmael ve Shevchenko, imzaya davet edilmeleri durumunda çarşamba günü İstanbul’a gelerek 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

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Karaveli, U19 takımına dönecek

İsmael ya da Shevchenko’nun transferi kesinleşirse, siyah beyazlı takım 3 Nisan Pazar günü oynanacak Trabzonspor maçına yeni teknik adamla çıkacak; Önder Karaveli de U19 takımı teknik direktörlüğü görevine dönecek. 2011’den bu yana teknik direktörlük yapan 46 yaşındaki İsmael, Almanya’da Wolfsburg, Nürnberg, Yunanistan’da Apollon Smyrnis, İngiltere’de Barnsley ve West Bromwich takımlarını çalıştırdı. 45 yaşındaki Shevchenko ise, 2016’da başlayan kariyerinde Ukrayna Milli Takımı ve Genoa’yı çalıştırdı.