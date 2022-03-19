Beşiktaş-Hatayspor maçında 18 yaşındaki Emre Bilgin tarihe geçti! Golden sonra büyük destek: Ersin, Rıdvan ve taraftarlar...

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Siyah-beyazlı ekibin 18 yaşındaki file bekçisi Emre Bilgin, Hatayspor karşılaşmasıyla birlikte A takımda ilk kez resmi bir maçta forma giydi.

Gözden Kaçmasın Canlı Anlatım: Beşiktaş Hatayspor maçı Haberi Görüntüle

CEZA VE SAKATLIK

Bilgin, Ersin Destanoğlu’nun sarı kart cezalısı olması ve Mert Günok’un sakatlığı nedeniyle Hatayspor maçında eldivenleri devraldı.

Sergen Yalçın döneminde A takıma çıkartılan genç file bekçisi, daha önce A takımla antrenmanlarda yer almasına rağmen altyapı maçlarında görev alıyordu. Emre Bilgin, Hatayspor maçıyla birlikte resmi olarak ilk kez Beşiktaş’ın kalesini korudu. Öte yandan siyah-beyazlı ekibin yedek kalecisi ise 17 yaşındaki Göktuğ Baytekin oldu.

SÜPER LİG VE AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNDENKİ EN GENÇ KALECİ

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2007/08'den bu yana Süper Lig'de görev alan en genç kaleci olan 18 yaşındaki Emre Bilgin, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde forma giyen en genç file bekçisi oldu

GOLDEN SONRA BÜYÜK DESTEK

Hatayspor'da Saba Lobjanidze, 41. dakikada frikikten topu ağlara gönderdi.

Frikikte kapattığı köşeden gol yiyen Emre Bilgin, topun ağlara gitmesinin ardından büyük destek gördü.

İlk olarak 20 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, takım arkadaşını yerden kaldırdı. Maçı tribünden takip eden Ersin Destanoğlu ise alkışlarla genç kaleciye destek verdi.

TRİBÜNLERDEN 'EMRE' TEZAHÜRATLARI

Beşiktaş tribünlerinin de uzun süre Emre lehine tezahüratlarda bulunması dikkat çekti. Siyah-beyazlı taraftar sosyal medyada da genç kaleci için paylaşımlarda bulundu.

KARİYERİNDE BİR İLK

Süper Lig kariyerindeki ilk frikik golünü atan Saba Lobzhanidze, Beşiktaş'a rakip olduğu son iki lig maçında da gol sevinci yaşadı.

BATSHUAYI'NİN GOLÜ SONRASI TOP DEĞİŞTİ

Mücadele zeminin net şekilde belli olması nedeniyle beyaz topla başlarken, 16. dakikada Batshuayi'nin attığı golün ardından topun rengi de değişti. Kar yağışı görüş açısını düşürürken sahayı da beyaz bir örtü şeklinde kapladı. Hakem Yasin Kol, golün ardından topun değişmesini istedi ve karşılaşmanın devamı kırmızı topla oynandı