Beşiktaş 1-1 Hatayspor (Maçın özeti)

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Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Hatayspor kozlarını paylaştı.

Vodafone Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Beşiktaş, 17. dakikada Batshuayi ile öne geçerken yanıt 42. dakikada Lobjanidze'nin frikik golüyle geldi.

Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Süper Lig'de galibiyet hasreti 3 maça çıkan Beşiktaş'ın puanı 46, Hatayspor'un ise 47 oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

1. dakikada Rachid Ghezzal’ın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte topu alan Cyle Larin’in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

5. dakikada Valentin Rosier’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde defanstan seken topu alan Güven Yalçın’ın ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Munir’de kaldı.

16. dakikada Rachid Ghezzal’ın pasında topu alan Michy Batshuayi ceza yayı içinden yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Munir’in sağından ağlara gitti. 1-0

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30. dakikada Mame Diouf’tan pası alan Ruben Ribeiro’nun ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

41. dakikada Saba Lobjanidze’nın ceza sahası dışı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden top kaleci Emre Bilgin’in solundan ağlarla buluştu. 1-1

İLK 11'LER

Beşiktaş: Emre, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Can, Ghezzal, Güven, Larin, Batshuayi

Hatayspor: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Samuel, Onur, Ribeiro, Mehdi, Saba, El Kaabi, Diouf