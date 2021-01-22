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Futbol
Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA)
Haber Giriş: 22.01.2021 - 15:29 | Son Güncelleme:

Son dakika | Trabzonspor'da Joao Pereira kadro dışı! Antrenmanda yer almadı...

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Son dakika | Trabzonspor'da Joao Pereira kadro dışı! Antrenmanda yer almadı...
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Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadro planlamasında düşünmediği sağ bek oyuncusu Joao Pereira kadro dışı bırakıldı.

Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı’nın futbolcu olarak kadroda düşünmediği ancak antrenörlük için kendisine teklif sunduğu 36 yaşındaki Joao Pereira, futbol oynamaya devam etmek istediğini açıklamasının ardından bugün yapılan antrenmana alınmadı.

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Dün gerçekleştirilen antrenmanda yer alan ancak daha sonra kendisine kadro dışı kararı bildirilen tecrübeli oyuncu, bugün yapılan antrenmanda yer almadı.

Sosyal medya hesabından da futbol oynamak için kendini halen formda hissettiğini ve futbol yaşantısını sürdürmek istediğini belirten Pereira ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması, deneyimli oyuncuya verdiği hizmetler dolayısıyla da teşekkür edilmesi bekleniyor.

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Trabzonspor'da bu sezon Bilal, Diabate ve Plaza da kadro dışı bırakılmıştı.

 

Son dakika | Trabzonsporda Joao Pereira kadro dışı Antrenmanda yer almadı...

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